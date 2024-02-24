Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1349

Oleg avtomat:

Este é um teorema sobre a representação espectral das funções de correlação dos processos estacionários.

Não dá respostas às perguntas feitas.

Entre na essência das perguntas feitas. E tente novamente responder-lhes.

A representação espectral de um processo estacionário (p. 248) é baseada nele.

Aponte, se puder, outros lugares neste livro relacionados com o conceito de espectro.

Aleksey Nikolayev:

Uma representação espectral de um processo estacionário é baseada nisto (p. 248).

Aponte, se puder, outros lugares neste livro relacionados com o conceito de espectro.

Exactamente!

E você age à maneira jesuíta, perguntando: "Você não concorda com Korolyuk?"Mas Korolyuk não tem nada a ver com isso. É apenas a sua especulação, e uma tentativa de se esconder atrás da autoridade de outra pessoa. (O discurso de Cícero, para usar as suas próprias palavras)

Korolyuk em nenhum lugar afirma queo conceito de espectro é definido apenas para um processo estacionário.

Em nenhum lugar Korolyuk afirma que não existe um conceito de espectro para um processo não-estacionário.

Eu o encorajo a se familiarizar com a análise do espectro - você aprenderá muitas coisas interessantes sobre espectros dos quais você não está ciente.

 
Deixe-me tentar explicar em termos simples. Um espectro só pode ser definido se o ACF depender de uma variável e não de duas variáveis, como no caso geral. Isto só é verdade para processos estacionários (na verdade, isto faz parte da sua definição).

Com radioamadores, porém, ACF depende sempre apenas de uma variável, pois eles não fazem distinção entre o conceito de ACF e sua versão de amostra. Isto é, como escrevi anteriormente, eles misturam os conceitos de um processo aleatório e a sua realização. Talvez no campo deles isso não seja crítico, mas para os preços é errado fazer isso.

Para repetir :

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação

Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)

Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53

Porque é que estás tão pendurado na teoria... Provavelmente porque o teu conhecimento está limitado a isso.

Vejo que não estás familiarizado com os conceitos de:

1) espectros generalizados;

2) espectros instantâneos;

3) estrutura espectral de um processo instável.

Você não sabe como os processos não estacionários são analisados. Você nem sabe como se aproximar.

Procura na Internet, lê com atenção. E não digas mais disparates.


Interesse-se pelas páginas 1, 2, 3, e você entenderá qual é o seu erro.

 
Aleksey Nikolayev:


Alexei, você precisa levar a situação ao ponto do absurdo - abrir e correr um fio "Teoria". Só "Teoria" e mais nada. Isso seria uma obra-prima.

Se você quer praticar - faça o que Warlock e eu pedimos para fazer: tome um período de tempo em movimento, faça uma multiplicação - como a densidade de probabilidade de tick (ou segundo) incrementos se comporta dentro desse período, calcule a curtose e assimetria.

Você vai aprender muito e será um caso real.

 
ele não vai entender...

não desperdice suas energias

 
Ideias de quase-estacionariedade, estacionariedade por partes e similares podem ser úteis por si só, mas relacionadas com a análise espectral só serão prejudiciais.

Aleksey Nikolayev:

Ideias de quase-estacionariedade, estacionariedade por partes e similares podem ser úteis em si mesmas, mas relacionadas à análise espectral só serão prejudiciais.

???

Nocivo? Nocivo para quem? Ou para o quê? Nocivo para você? ou prejudicial à análise espectral? ou prejudicial à ciência? ou prejudicial à humanidade?

Aparentemente, porém, prejudicial para você e só para você, porque você está confuso.

mytarmailS:

ele não vai entender...

não desperdice suas energias

Aparentemente, ele faz...

Aleksey Nikolayev:


.

Aqui está um problema simples, mas muito útil. Consegues lidar com ele?

