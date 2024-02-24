Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1349
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Este é um teorema sobre a representação espectral das funções de correlação dos processos estacionários.
Não dá respostas às perguntas feitas.
Entre na essência das perguntas feitas. E tente novamente responder-lhes.
A representação espectral de um processo estacionário (p. 248) é baseada nele.
Aponte, se puder, outros lugares neste livro relacionados com o conceito de espectro.
Uma representação espectral de um processo estacionário é baseada nisto (p. 248).
Aponte, se puder, outros lugares neste livro relacionados com o conceito de espectro.
Exactamente!
E você age à maneira jesuíta, perguntando: "Você não concorda com Korolyuk?"Mas Korolyuk não tem nada a ver com isso. É apenas a sua especulação, e uma tentativa de se esconder atrás da autoridade de outra pessoa. (O discurso de Cícero, para usar as suas próprias palavras)
Korolyuk em nenhum lugar afirma queo conceito de espectro é definido apenas para um processo estacionário.
Em nenhum lugar Korolyuk afirma que não existe um conceito de espectro para um processo não-estacionário.
Eu o encorajo a se familiarizar com a análise do espectro - você aprenderá muitas coisas interessantes sobre espectros dos quais você não está ciente.
Exactamente!
E você está agindo jesuíticamente, perguntando"Você discorda do Korolyuk?"Mas não tem nada a ver com Korolyuk. É apenas a sua especulação, e uma tentativa de se cobrir com autoridade.
Em nenhum lugar Korolyuk afirma queo conceito de espectro é definido apenas para um processo estacionário.
Em nenhum lugar Korolyuk afirma que o conceito de espectro não existe para processos não-estacionários.
Eu o aconselho a se familiarizar com a análise espectral - você vai aprender muitas coisas interessantes sobre o espectro que você não está familiarizado no momento.
Deixe-me tentar explicar em termos simples. Um espectro só pode ser definido se o ACF depender de uma variável e não de duas variáveis, como no caso geral. Isto só é verdade para processos estacionários (na verdade, isto faz parte da sua definição).
Com radioamadores, porém, ACF depende sempre apenas de uma variável, pois eles não fazem distinção entre o conceito de ACF e sua versão de amostra. Isto é, como escrevi anteriormente, eles misturam os conceitos de um processo aleatório e a sua realização. Talvez no campo deles isso não seja crítico, mas para os preços é errado fazer isso.
Deixe-me tentar explicar em termos simples. Um espectro só pode ser definido se o ACF depender de uma variável e não de duas, como no caso geral. Isto só é verdade para processos estacionários (na verdade, isto faz parte da sua definição).
Com radioamadores, porém, ACF depende sempre apenas de uma variável, pois eles não fazem distinção entre o conceito de ACF e sua versão de amostra. Isto é, como escrevi anteriormente, eles misturam os conceitos de um processo aleatório e a sua realização. Isto pode não ser crítico no seu campo, mas é errado fazê-lo para os preços.
Para repetir :
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
Porque é que estás tão pendurado na teoria... Provavelmente porque o teu conhecimento está limitado a isso.
Vejo que não estás familiarizado com os conceitos de:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantâneos;
3) estrutura espectral de um processo instável.
Você não sabe como os processos não estacionários são analisados. Você nem sabe como se aproximar.
Procura na Internet, lê com atenção. E não digas mais disparates.
Interesse-se pelas páginas 1, 2, 3, e você entenderá qual é o seu erro.
Alexei, você precisa levar a situação ao ponto do absurdo - abrir e correr um fio "Teoria". Só "Teoria" e mais nada. Isso seria uma obra-prima.
Se você quer praticar - faça o que Warlock e eu pedimos para fazer: tome um período de tempo em movimento, faça uma multiplicação - como a densidade de probabilidade de tick (ou segundo) incrementos se comporta dentro desse período, calcule a curtose e assimetria.
Você vai aprender muito e será um caso real.
Vou dizer novamente:
Interesse-se na p.1, p.2, p.3 -- você vai entender qual é o seu erro.
ele não vai entender...
não desperdice suas energias
Vou dizer novamente:
Interesse-se pelas p.1, p.2, p.3 listadas -- você verá onde está o seu erro.
Ideias de quase-estacionariedade, estacionariedade por partes e similares podem ser úteis por si só, mas relacionadas com a análise espectral só serão prejudiciais.
Ideias de quase-estacionariedade, estacionariedade por partes e similares podem ser úteis em si mesmas, mas relacionadas à análise espectral só serão prejudiciais.
???
Nocivo? Nocivo para quem? Ou para o quê? Nocivo para você? ou prejudicial à análise espectral? ou prejudicial à ciência? ou prejudicial à humanidade?
Aparentemente, porém, prejudicial para você e só para você, porque você está confuso.
ele não vai entender...
não desperdice suas energias
Aparentemente, ele faz...
.
Aqui está um problema simples, mas muito útil. Consegues lidar com ele?