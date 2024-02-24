Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1343

E a propósito,


este resultado NS no gerador de ruído confirma ainda mais a possibilidade de "ganhar dinheiro com SB", a possibilidade de "ganhar dinheiro com um centavo". Embora muitas pessoas não o tenham na cabeça.

Bem, isso é apenas uma palavra para o assunto.

 
Yuriy Asaulenko:

...Vamos ter o seu modelo...

Yuri, tenta adicionar algum tipo de artefacto ao SB.

Yuriy Asaulenko:


A tarefa é artificial, feita em um gerador de ruído, e para que este ruído possa teoricamente ser previsto. Tentei algumas contas à frente.

Se não é segredo, em que princípios é feita a série artificial? É apenas uma onda sinusoidal misturada com ruído, ou de alguma forma mais complicada?

 
Oleg avtomat:

E a propósito,


este resultado NS no gerador de ruído confirma ainda mais a possibilidade de "ganhar dinheiro com SB", a possibilidade de "ganhar dinheiro com um centavo". Embora muitas pessoas não o tenham na cabeça.

Bem, é assim, a uma palavra.

Bem, é absurdo, como movimento perpétuo em física, isto é, claro, não é um absurdo muito óbvio, lembro-me de quando tinha 7 anos de idade ter feito a minha versão de movimento perpétuo, mas depois do meu avô ter explicado as leis de conservação, compreendi facilmente que todas as tentativas de fútil, por isso com as tentativas de troca de SB, embora para os principiantes seja desculpável e até recomendável trabalhar através)

Gianni:

Bem, isto é absurdo, como o movimento perpétuo em física, ou seja, claro que não é um absurdo muito óbvio, lembro-me que aos 7 anos de idade fiz a minha própria versão de movimento perpétuo, mas depois do meu avô ter explicado as leis de conservação, compreendi facilmente que todas as tentativas são em vão, tal como nas tentativas de troca de SB, embora para os principiantes seja perdoável e até recomendado que se trabalhe)

o circo desapareceu, mas os palhaços ficaram.

pessoas inteligentes, pensem bem no que é um gerador de ruído.
 
Oleg avtomat:
pessoas inteligentes, pensem bem no que é um gerador de ruído.
Vitaly Muzichenko:

viu essa combinação de palavras na tampa. Ainda bem para ti.

 
Olá a todos. Em muitos aspectos, os últimos comentadores sobre o gerador de ruído estão certos. A teoria da oscilação do mercado de frequências retirada da engenharia de radiocomunicações é um fracasso absoluto. Conheci o FATL SATL por volta de 2006 e é claro que ele mostrou a sua inconsistência sob a forma de falta de resultados. A flutuação de alta freqüência do preço está lá, mas é apenas uma consequência do preço. Sim, aqui e agora havia tal frequência, e aqui havia tal frequência. Mas não diz nada sobre qual será a frequência no futuro. A única realização realmente boa é a CSSA que, tanto quanto sei, aprendeu a completar a ponta média móvel que é redesenhada na CSSA, mas que não é redesenhada na CSSA. Os investigadores que utilizam esta ferramenta estão simplesmente a sobrestimá-la e a dar-lhe demasiada importância. Bem, alguém finalmente conseguiu adicioná-lo ao seu TS. Mas, no geral, sou céptico em relação à análise de frequência e, especialmente, em relação aos geradores de ruído. Aqui estás a tentar livrar-te dele de todas as maneiras, enquanto alguém o está a adicionar. Wackos e todos :-)
 
A propósito, alguém viu o Trickster? Dá-me vontade de ter um debate com ele..... Sim, isso foi um tempo.... Nós não somos Nós!!! :-)
