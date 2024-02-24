Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1343
E a propósito,
este resultado NS no gerador de ruído confirma ainda mais a possibilidade de "ganhar dinheiro com SB", a possibilidade de "ganhar dinheiro com um centavo". Embora muitas pessoas não o tenham na cabeça.
Bem, isso é apenas uma palavra para o assunto.
...Vamos ter o seu modelo...
Yuri, tenta adicionar algum tipo de artefacto ao SB.
Por exemplo, assim: https://smart-lab.ru/blog/186186.php
A tarefa é artificial, feita em um gerador de ruído, e para que este ruído possa teoricamente ser previsto. Tentei algumas contas à frente.
Se não é segredo, em que princípios é feita a série artificial? É apenas uma onda sinusoidal misturada com ruído, ou de alguma forma mais complicada?
Bem, é absurdo, como movimento perpétuo em física, isto é, claro, não é um absurdo muito óbvio, lembro-me de quando tinha 7 anos de idade ter feito a minha versão de movimento perpétuo, mas depois do meu avô ter explicado as leis de conservação, compreendi facilmente que todas as tentativas de fútil, por isso com as tentativas de troca de SB, embora para os principiantes seja desculpável e até recomendável trabalhar através)
o circo desapareceu, mas os palhaços ficaram.
pessoas inteligentes, pensem bem no que é um gerador de ruído.
viu essa combinação de palavras na tampa. Ainda bem para ti.