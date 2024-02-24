Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1345
O conceito de espectro só é definido para um processo estacionário. O preço não é, nem que seja apenas devido ao aumento da dispersão ao longo do tempo.
Que disparate estás a dizer...Aparentemente, o conceito de espectro não é revelado a você, nebuloso.
Oleg, queres falar sobre o espectro?
Como é que isso se aplica à formação de preços de mercado?
1) Eu não quero falar com você sobre nada. Seu conhecimento "sobre o espectro" está limitado a esta imagem.
2) Sua pergunta apenas confirma sua falta de conhecimento e compreensão do "espectro".
Até tenho um prisma na minha caixa, por isso há alguns conhecimentos práticos "sobre o espectro".
Gostaria de discutir isso?
Mandar-te entrar...
Posso dar-te o meu, já joguei o suficiente.
Agora, como preparar os dados para o treino.
1. obtemos uma série a partir do gerador de números aleatórios e transformamo-la numa série próxima à do mercado. Tais séries têm um espectro ilimitado e não é realista prever os seus valores.
2. passamos a série através do filtro de baixa passagem (LPF). Recebemos uma série aleatória com um espectro limitado e possibilidade de previsão antecipada para n-contas, no entanto esta série não é muito semelhante à do mercado.
3. Geramos séries com M=0 pelo RNG e adicionamos à série após o LPF, depois de segurar um tamborim. Obtemos novamente uma série que está próxima à do mercado. Vamos usar esta série para treinar.
4. Como a função alvo, tomamos a série na etapa 2 passada pelo LPF e deslocada por N amostras para trás que corresponde à previsão para N amostras para a frente.
Em seguida, alimentar os NS com entradas e séries-alvo, treinar e verificar os resultados do treinamento. Depois repita os passos 1-4, alimente as séries no passo 3 para o NS e compare a saída do NS com uma série deslocada por N amostras no passo 4.
É isso mesmo. Não admira. Tudo isto pode ser feito sem a NS. O que me surpreendeu foi que os NS o fizeram em segundos, e em apenas 24 ciclos de aprendizagem. E isso é com muito barulho, nem se consegue ver a componente de baixa frequência ali. Incrível.
Porque não funcionou com o mercado VR. Qualquer LPF tem um atraso significativo e sua curva é deslocada para a direita em relação ao VR. Ou seja, temos um sinal LF já atrasado em todos os pontos da série, e assim o intervalo de previsão acaba por ser maior do que o permitido, e a previsão torna-se irrealista. Não podemos sequer construir um verdadeiro alvo para o treino.
Trata-se de uma mouve construída utilizandocitações pseudo-mercadológicas, depois adiciona-se ruído com variação invariável e o payoff esperado e oferece-se a mesma mouve deslocada por um intervalo de previsão como alvo de treino. Como resultado, o NS aprende a remover o ruído e a prever o mugido por regressão. Certo?
Aprenda o teórico não com os discursos de Cícero, mas com os livros didáticos. Procure o seu Korolyuk recomendado, por exemplo.