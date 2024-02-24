Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1356
Tentei um conjunto dos meus preditores no EURRUB e na SBRF, a ue despeja um pouco desagradável
Treino:
Validação:
Teste:
Por outro lado, Sber está satisfeito em geral - há muito por onde escolher
Treino:
Validação:
Teste:
Intervalos de eventos 2014-2019 teste para 2018 - minutos.
É claro que não há muitos acordos e provavelmente a maioria dos preditores pode ser expulsa, mas ainda assim um resultado interessante, na minha opinião.
Devo acrescentar que o saldo de erros do EURRUB parece bastante bom - aparentemente o lucro não cobre perdas - o par está muito nervoso...
Oleg, pára com isso. O camarada é muito esperto, e há uma semana que tenta fazer-nos entender que, até o pai cair das escadas, não podemos dizer nada sobre o espectro das suas declarações sobre o assunto, pois elas não existem.
Sim, é inútil.
Os radioamadores evitam pensar ao calcular ou até mesmo ao fazer a gasolina. Estatisticamente, cair das escadas é frequentemente a causa da morte, o que torna imprevisível a própria existência de afirmações feitas pela pessoa que caiu.
O radioamador trabalhou toda a sua vida numa perigosa indústria radioactiva, ele guardou as ogivas, daí o seu surrealismo vívido nos seus discursos.
A propósito, Maxim, eu fiz um balanceamento da amostra para diferentes situações (significativas para a estratégia) para Si, de fato a aprendizagem sobre o teste e amostra de validação melhorou - a precisão aumentou na amostra de validação em cerca de 5-7%, mas de acordo com dados preliminares sobre os resultados da amostra de teste piorou ligeiramente em termos monetários. Eu acho que este método é muito correto para modelos estacionários, mas em casos de mudança de modelo de mercado pode não ser muito correto, mas ainda não é a escolha final - vou deixar de lado alguns milhares de modelos e posso tomar uma decisão final.
Um radioamador trabalhou numa perigosa produção radioactiva toda a sua vida, guardando ogivas, daí o surrealismo vívido nos seus discursos.
Faz-nos duvidar da validade da paridade nuclear)
A seguir temos de pensar em como equilibrar tudo o resto. Se você não tiver um bom equilíbrio, o modelo não aprenderá nada, além do mais catbust que avalia pela sua validade.
A validação pára, o que significa que se mais uma amostragem é mais como validação do que treinamento, não estaremos aprendendo algo que não acontecerá novamente. Outra coisa é que muitas vezes há árvores intermediárias entre a melhoria das leituras de validação e o próprio treinamento - precisamos eliminá-las...
A questão principal aqui é se o passado está se repetindo em breve, como o presente está mudando, a que velocidade ou saltos - as respostas a estas perguntas dariam muitas informações sobre a melhor maneira de construir uma amostra.
O principal problema é a falta de dados, tenho menos de 10 cordas para treinar e validar.
Isso é muito pouco, especialmente se não sabes o que procuras. E mesmo que saibas, não sabes o que está lá fora.
Palavras gerais, claro, mas você tem que procurar algo que esteja em toda parte e sempre e regularmente repetido. Caso contrário, não me podes ensinar.