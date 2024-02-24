Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1353
Uma BP de mercado foi alimentada com a entrada de LPF. O mesmo BP é alimentado para a entrada NS. Sim, isso mesmo, a rede descreveu o funcionamento do LPF e fez uma previsão da sua saída num determinado intervalo.
Sobre o impulso - não, eu não tentei.
Se não deres muito trabalho, vou tentar.
Publique uma amostra, se não se importa, eu vou tentar.
Vamos rever isso novamente.
1. A BP inteira é 55k OHLSV. Aleatoriamente 5 - 6k linhas de comprimento 20 (Fechar apenas) são extraídas dele. Vai para as entradas NS para treinamento.
2. A amostragem de acordo com a cláusula 1 é passada através de um LPF. Agora temos uma sequência de comprimento 20+Tr. Onde Tp é o tempo de previsão. O último valor da saída do LPF é o valor teórico.
3. Alimentação para os NS 1 e 2 - treino.
Ou talvez eu não entenda alguma coisa(.
PS A tentar salvar os dados. Os formatos de arquivo .mat ou .spydata vão funcionar? A exportação para CSV de alguma forma não veio, deve procurar.
Está bem, não se preocupe.
Eu não sei como ler estes formatos.
Mas, não sei bem quais são os palpiteiros...
Não há preditores lá, uma série em escala de valores Close - [Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19] - é alimentada diretamente para a entrada NS.
Como alvo - um valor da saída VLF [i + Tp], onde Tp está prevendo o tempo em minutos. O montante total de tais cordas é de 5-6 mil.
ZZY Geralmente, é interessante ver resultados na floresta. Se o vais fazer, farei um CSV num futuro próximo.
Bem, mais um gráfico de previsão para acabar com isto. FNF prevista (aproximadamente igual à EMA(8)) para 5 min. Eu mostro-o porque é bastante possível trabalhar com a previsão.
.
Bem, este cidadão disse muita coisa e vagamente... O propósito principal da sua mensagem era que nada me podia ajudar: nem Erlang, nem Bachelier, nada de nada, excepto as filas que ele deu.
Nada funciona nos meus modelos - é por isso que eu vim aqui, talvez a rede neural veja alguma coisa.
Procure na Wikipédia por mais sobrenomes - são muitos. Quanto mais apelidos souberes, mais esperto parecerás. Algo que Kalomorov se esqueceu de mencionar novamente.
Se fizeres a amostragem, eu faço-o. É verdade, não seria uma classificação, mas mesmo assim, seria interessante.
ESTÁ BEM. Mas não é urgente.
Aqui estão os arquivos. Ver anexo.
Learn.csv - entradas. Primeiro dígito em cada linha - ligação do histórico, deve ser apagado.
Cell.scv - alvo.
Este é o gráfico que devemos obter após o treino com estes dados.
O filtro é aproximadamente igual à EMA(16) e a previsão - 5 minutos.
Eu farei o teste mais tarde, se necessário.