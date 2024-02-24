Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1351
Renkocom base nele estes dados são recolhidos em incrementos de 0,001
Yep....
Este é um encontro de profissionais de primeira linha ))))
.....
A Renco assume uma etapa fixa em cada ponto dos dados
o que significa que a distribuição de uma dada renegociação seria algo parecido com isto
Você está confuso. O delta de captura alta é sempre no máximo 0,001 cláusula é igual a alta e baixa dependendo da subida e queda.As especificações não são específicas, mas não há graal, não para mim, não para você. E qualquer um pode complicar as coisas.
De onde veio este número???, há 6 colunas no arquivo, a primeira delas é o tempo, portanto não será levada em conta, as colunas restantes são de 2 a 6
Estamos a fazer as distribuições para todas as colunas .....
As primeiras 5 distribuições são das linhas originais, as segundas 5 (as que se seguem) são das distribuições das linhas.
Então, de onde vêm estes desenhos?
Veja, por exemplo, a coluna E - preço FECHADO
............
Os incrementos são respectivamente iguais a:
.......
Agora, o histograma destes incrementos é o que parece tão estranho. E não é o Renko!
Se esta é a sua primeira vez trabalhando com incrementos, tente prever o sinal "+" ou "-" do próximo incremento, como o Doc fez, por favor.
Cavalheiros!
O Graal é necessário como o ar, por isso tenho de ir a medidas extremas, mas sem violar a confidencialidade da informação.
Vamos colocar desta forma: tenho no meu PM os dados com base nos quais um certo Sr. X recebeu o cobiçado Graal (ver arquivo anexo).
O formato dos dados é padrão: Tempo, OHLC, Volume.
Inusitado e único é como os dados são adquiridos. Os incrementos CLOSE, por exemplo, têm a seguinte densidade de distribuição:
Parece que não consigo lidar com isso...
Por favor, quem não está ocupado - veja se você pode extrair lucros sem restrições destas filas com uma rede florestal/neural.
Especialmente aqueles que trabalham com retornos - por favor.
Precisa de uma resposta simples: o Graal está lá/o Graal não está lá.
Obrigado.
Que história esfarrapada é essa? Dar uma normal, sem omissões, então talvez faça sentido olhar para algo...
Além do posthttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 sobre a previsão de processos aleatórios.
Agora é o mesmo, nós usamos uma rede neural para prever o valor da saída do filtro LF em dados reais do mercado. Intervalo de previsão - 5 min. a 1m TF.
Todos os valores estão em unidades convencionais na escala dos dados NS, claro, podem ser recalculados em valores reais.
Com valores da previsão em 5 m < -(3-4) ou > (3-4) você já pode trabalhar em um TS real. Não irá na direcção oposta.
E a propósito - previsão às 10 m
Lembre-se de que se o tempo previsto =0, temos uma linha reta a 45 graus.
Que tipo de história é tão esfarrapada? Dá-me um normal, sem lacunas, e talvez haja algo para ver...
Eu dei-te aquele que me mandaram. Aquele homem não tem estado em contacto desde então. Isto não é um conto de fadas - por favor, acredite em mim.
Estou MUITO interessado neste lado a lado - nunca vi isto antes.
Se surgir alguma coisa - vamos analisar o algoritmo para a sua formação em conjunto. Eu só tenho informações incompletas sobre isso - obviamente, essa pessoa não queria falar sobre isso :))
Vamos assumir que estes são pontos de decisão. Então precisamos determinar que tipo de ferramenta é e restaurar a história para gerar preditores, porque ele obviamente tinha uma história e não apenas números brutos com uma discretização incompreensível.Haverá uma história, podemos pensar quais são esses pontos, sobrepondo-os no gráfico.
você sabe como ganhar dinheiro com tal distribuição?
Se eu soubesse, não teria pedido ajuda aqui.
Em geral, a história de como este arquivo chegou a minha posse é obscura. Não compreendo os motivos e objectivos da pessoa que o enviou. Mas seria muito insensato não investigar isso. IMHO.