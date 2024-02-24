Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2265

Novo comentário
 
Rorschach:

A mesma porcaria de negociação emparelhada, você procura um bom spread, mas nos oos fica imediatamente sem vapor.

o que fazer?

 
Rorschach:

A mesma porcaria de negociação em pares que você procura por um bom spread e nos oos se esgota imediatamente.

eva e chif, 10 dias


[Excluído]  
Renat Akhtyamov:

eles já explicaram acima

MO é o ajuste mais legal, um testador não pode fazer isso.

nenhuma outra explicação ainda
Compreensível e 2600 páginas foram escritas para o ajuste
 
Vladimir Baskakov:
Rapazes, expliquem ao novato, o que é que o MoD e o forex têm a ver com isso, onde está a ligação?

Eles já explicaram acima.

O Expert Advisor é o melhor ajuste, um testador não pode fazer isso.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria, Prática, Comércio e Além

mytarmailS, 2020.12.24 11:08

Eu não sei como usar a seleção automática de parâmetros no Strategy Tester, é uma aprendizagem primitiva da máquina.

nenhuma outra explicação ainda
 
Renat Akhtyamov:

eva e chif, 10 dias de idade

E antes disso estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.


 
Rorschach:

Antes disso, estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.


ok

vejamos

 
mytarmailS:

Estou lentamente continuando minhas experiências com o treinamento de redes neurais com função de fitness ....

Eu criei esta forma de descrever a função de fitness, em vez de ensinar a rede para maximizar o lucro, tentei ensinar a rede para "maximizar um gráfico de rendimento agradável".

qual é "o gráfico de lucros com melhor aspecto "? é definido como o coeficiente de correlação da linha linearmente crescente e o gráfico de lucros

traçar 20k

teste 20k

o critério - "o mais belo gráfico de rendimento " (descrito acima) + dupla comissão


a rede neural é mal treinada, muito poucos neurónios para uma amostra tão grande

mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por rendimento máximo


 
Rorschach:

Antes disso, estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.


Obrigado! Você fez três posts muito engraçados, do fundo do meu coração!

Tocou-me especialmente a alma.

"E então a fantasia concilia...

"Escuridão". Escuridão. A fábrica."

 
mytarmailS:

Comboio 20k

teste 20k

critério - "o mais belo gráfico de rendimento" (descrito acima) + dupla comissão


A neurônica é mal treinada, muito poucos neurônios para uma amostra tão grande.

mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por lucro máximo


Proposta - dividir o traço de 20k em mais três secções e

critério -"gráfico de rendimento maximamente bonito" (descrito acima) + dupla comissão - para complementá-lo + maximamente similar em todos os três segmentos

Isto é, não só a "bela" média das três parcelas deve ser melhor, mas a diferença entre a "bela" mínima e máxima das três parcelas deve ser minimizada.

[Excluído]  
mytarmailS:

Comboio 20k

teste 20k

critério - "o mais belo gráfico de rendimento" (descrito acima) + dupla comissão


A neurônica é mal treinada, muito poucos neurônios para uma amostra tão grande.

mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por lucro máximo


Tudo bem, vá ao Mercado com um faturamento mensal de trilhões de dólares.

1...225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272...3399
Novo comentário