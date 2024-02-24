Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2265
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A mesma porcaria de negociação emparelhada, você procura um bom spread, mas nos oos fica imediatamente sem vapor.
o que fazer?
A mesma porcaria de negociação em pares que você procura por um bom spread e nos oos se esgota imediatamente.
eva e chif, 10 dias
eles já explicaram acima
MO é o ajuste mais legal, um testador não pode fazer isso.
Rapazes, expliquem ao novato, o que é que o MoD e o forex têm a ver com isso, onde está a ligação?
Eles já explicaram acima.
O Expert Advisor é o melhor ajuste, um testador não pode fazer isso.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria, Prática, Comércio e Além
mytarmailS, 2020.12.24 11:08
Eu não sei como usar a seleção automática de parâmetros no Strategy Tester, é uma aprendizagem primitiva da máquina.
eva e chif, 10 dias de idade
E antes disso estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.
Antes disso, estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.
ok
vejamos
Estou lentamente continuando minhas experiências com o treinamento de redes neurais com função de fitness ....
Eu criei esta forma de descrever a função de fitness, em vez de ensinar a rede para maximizar o lucro, tentei ensinar a rede para "maximizar um gráfico de rendimento agradável".
qual é "o gráfico de lucros com melhor aspecto "? é definido como o coeficiente de correlação da linha linearmente crescente e o gráfico de lucros
traçar 20k
teste 20k
o critério - "o mais belo gráfico de rendimento " (descrito acima) + dupla comissão
a rede neural é mal treinada, muito poucos neurónios para uma amostra tão grande
mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por rendimento máximo
Antes disso, estava a espalhar-se. Se você construir uma propagação sobre a história de 7 a 16, depois de 16 a propagação se espalhará.
Obrigado! Você fez três posts muito engraçados, do fundo do meu coração!
Tocou-me especialmente a alma.
"E então a fantasia concilia...
"Escuridão". Escuridão. A fábrica."
Comboio 20k
teste 20k
critério - "o mais belo gráfico de rendimento" (descrito acima) + dupla comissão
A neurônica é mal treinada, muito poucos neurônios para uma amostra tão grande.
mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por lucro máximo
Proposta - dividir o traço de 20k em mais três secções e
critério -"gráfico de rendimento maximamente bonito" (descrito acima) + dupla comissão - para complementá-lo + maximamente similar em todos os três segmentos
Isto é, não só a "bela" média das três parcelas deve ser melhor, mas a diferença entre a "bela" mínima e máxima das três parcelas deve ser minimizada.
Comboio 20k
teste 20k
critério - "o mais belo gráfico de rendimento" (descrito acima) + dupla comissão
A neurônica é mal treinada, muito poucos neurônios para uma amostra tão grande.
mas o critério descreve claramente o modelo melhor por equidade do que por lucro máximo
Tudo bem, vá ao Mercado com um faturamento mensal de trilhões de dólares.