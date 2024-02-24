Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1119
Tendência = 100k linhas. Nos 8k+(teste) restantes, você aplica o modelo. Os dados estão embaralhados.
A métrica é logloss. Resultado lançado. Tendência =... teste =...
Não tão bom A capacidade sumativa total não é superior a 31 por cento :-(.
Wizard, há uma opção para preparar 50 registros reais que negociam modelos no OOS e postar o resultado. Vou enviar-te o modelo enquanto o ensino???? Agora mesmo!!!!
Penso que há um peixe nesta centena de linhas, porque o algoritmo não cai, mas usa teimosamente um grande número de entradas.....
Portanto, há uma opção para correr os meus modelos através dos meus dados????
Sensei, obrigado pelo voto de confiança mas eu não preciso de nenhum))))
Então é por diversão....
Incrível... Eu reduzi a amostra para 40 registros no final os resultados do treinamento permaneceram no mesmo nível, onde 30% nos seus dados comparados com 70% nos meus, o que mostra que meus dados são muito melhores que os seus e eu me perguntava se você os ganhava como?????
DateTime porque é que cortaste... misturar tudo... é uma série cronológica, não uma pontuação de um banco...
)))))))))))))))) Outro episódio do ballet marlesoniano, por Mikhail)))) É bom que, num mundo de variabilidade e caos, existam ilhas de estabilidade tão inabalável))))
E há um ano o Mikhail até prometeu dominar Java, mas...
Por isso estou a fazê-lo pouco a pouco.... Java é uma coisa assim :-)
Eu não cortei nem misturei nada. Foste tu que ficaste ressentida. Fá-lo.
Resumindo, os seus dados são uma porcaria em comparação com os meus e se você trocar com eles eu sinto pena de você :-(
Estou a ficar cansado de rir hoje))))
Podes crer. Atiras aos rapazes um conjunto sentimental de qualquer coisa e ficas aí a rir enquanto as pessoas tentam transformar merda em doces, oh tão pouco bom para os teus camaradas de armas, oh tão pouco bom....
Não é o miúdo, é o miúdo. Não sei porque foste para lá))))
Ahh, és tu que lhe estás a dar um lugar na nossa comunidade. Belo plano. Vamos ver o que ele e a sua IA podem fazer :-)
Este caso, e com o seu conjunto de dados... desculpe, mas muitas pessoas disseram-lhe muitas vezes que precisa de pelo menos milhares de amostras, e dado o barulho dos dados do mercado, de preferência centenas de milhares de pontos, mas quando aprender Java e usar XGB, vai rir-se da sua persistência no passado))
Meu, sabes bem que para o meu TS 1000 pontos são 50 semanas de tempo. Não tenho certeza se você pode conseguir um modelo de boa qualidade sem supertreinamento, a não ser que seja algum tipo de super gigante google AI, como ....
Quais são os seus próprios resultados? Só para manter as coisas interessantes.
Por isso, arranjei uma métrica melhorada para o coeficiente do Matthews, mas o que posso dizer se você explodir aqui e for embora. :-(
Estou preso a passar uma matriz de uma classe para outra, e o inferno... ninguém a quem perguntar :-(