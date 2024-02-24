Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1119

Novo comentário
 
Vizard_:

Tendência = 100k linhas. Nos 8k+(teste) restantes, você aplica o modelo. Os dados estão embaralhados.
A métrica é logloss. Resultado lançado. Tendência =... teste =...

Não tão bom A capacidade sumativa total não é superior a 31 por cento :-(.

Wizard, há uma opção para preparar 50 registros reais que negociam modelos no OOS e postar o resultado. Vou enviar-te o modelo enquanto o ensino???? Agora mesmo!!!!

Penso que há um peixe nesta centena de linhas, porque o algoritmo não cai, mas usa teimosamente um grande número de entradas.....

Portanto, há uma opção para correr os meus modelos através dos meus dados????

 
Vizard_:

Sensei, obrigado pelo voto de confiança mas eu não preciso de nenhum))))

Então é por diversão....

Incrível... Eu reduzi a amostra para 40 registros no final os resultados do treinamento permaneceram no mesmo nível, onde 30% nos seus dados comparados com 70% nos meus, o que mostra que meus dados são muito melhores que os seus e eu me perguntava se você os ganhava como?????

 
Vizard_:

Tendência = 100k linhas. Nos 8k+(teste) restantes, você aplica o modelo. Os dados estão embaralhados.
Logloss metric. Resultado lançado. Tendência =... teste =...

DateTime porque é que cortaste... misturar tudo... é uma série cronológica, não uma pontuação de um banco...


 
Não tenho a certeza do que fazer:

)))))))))))))))) Outro episódio do ballet marlesoniano, por Mikhail)))) É bom que, num mundo de variabilidade e caos, existam ilhas de estabilidade tão inabalável))))


E há um ano o Mikhail até prometeu dominar Java, mas...

Por isso estou a fazê-lo pouco a pouco.... Java é uma coisa assim :-)

 
Vizard_:
Eu não cortei nem misturei nada. Foste tu que ficaste ressentida. Fá-lo.

Resumindo, os seus dados são uma porcaria em comparação com os meus e se você trocar com eles eu sinto pena de você :-(

 
Vizard_:

Estou a ficar cansado de rir hoje))))

Podes crer. Atiras aos rapazes um conjunto sentimental de qualquer coisa e ficas aí a rir enquanto as pessoas tentam transformar merda em doces, oh tão pouco bom para os teus camaradas de armas, oh tão pouco bom....

 
Vizard_:

Não é o miúdo, é o miúdo. Não sei porque foste para lá))))

Ahh, és tu que lhe estás a dar um lugar na nossa comunidade. Belo plano. Vamos ver o que ele e a sua IA podem fazer :-)

 
tóxico:
Este caso, e com o seu conjunto de dados... desculpe, mas muitas pessoas disseram-lhe muitas vezes que precisa de pelo menos milhares de amostras, e dado o barulho dos dados do mercado, de preferência centenas de milhares de pontos, mas quando aprender Java e usar XGB, vai rir-se da sua persistência no passado))

Meu, sabes bem que para o meu TS 1000 pontos são 50 semanas de tempo. Não tenho certeza se você pode conseguir um modelo de boa qualidade sem supertreinamento, a não ser que seja algum tipo de super gigante google AI, como ....

 
Vizard_:
Eu não cortei nem misturei nada. Foste tu que ficaste ressentida. Fá-lo.

Quais são os seus próprios resultados? Só para manter as coisas interessantes.

 

Por isso, arranjei uma métrica melhorada para o coeficiente do Matthews, mas o que posso dizer se você explodir aqui e for embora. :-(

Estou preso a passar uma matriz de uma classe para outra, e o inferno... ninguém a quem perguntar :-(

1...111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126...3399
Novo comentário