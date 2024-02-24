Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1070
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ouve, camarada, porque não te vais foder. Deixa-me ouvir as pessoas espertas.
Está certo. Vamos passar ao inglês, e vamos ficar imediatamente mais espertos.
Conhecer línguas, hoje em dia, é capacitante, especialmente se você tiver essa capacidade.
E se alguém não souber a língua, o Google vai ajudar.
Ouve, camarada, porque não te vais foder. Deixa-me ouvir algumas pessoas espertas.
Eu sou a favor disso.
Quanto mais pessoas participarem da discussão, melhor será o projeto.
Não importa a língua em que está.
Estamos à espera dos resultados.
----
PS
O botão de tradução funciona muito bem.
Obrigado!
Och thậm chí "FOR!"
Càng có nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận, dự án càng thành công.
Hoàn toàn không quan trọng bằng ngôn ngữ nào.
Chúng tôi đang chờ đợi kết quả.
-----
PS
Khóa dịch chỉ hoạt hoạt động độc quyền.
Cảm ơn bạn!
Hm, foi interessante contá-lo em vietnamita, nunca prestou atenção a esse botão
Ouve, camarada, porque não te vais foder. Deixa-me ouvir as pessoas espertas.
Bem, ouve, quem te proíbe. Somente lá.... no segmento de backwoods. É disso que se trata. Então, boa sorte17
Então ouve, quem te está a impedir. Só lá.... no segmento de backcountry. Que é exactamente aquilo de que estávamos a falar. Então, boa sorte17
Não se preocupe. Eu também ouço lá.
Vejam só a situação!
Num fórum de língua russa, uma pessoa que não fala russo mas utiliza activamente um intérprete junta-se à discussão de um tema que lhe interessa. E você jura por ele!
Eu não entendo - onde estão os moderadores? Porque é que @Mihail Marchukajtes ainda não foi banido por intolerância e linguagem grosseira no ar?
Não te preocupes. Eu também estou a ouvir.
Esteja atento à situação!
Num fórum de língua russa, uma pessoa que não fala russo, mas usa activamente um tradutor, junta-se à discussão do assunto que lhe interessa. E você jura por ele!
Eu não entendo - onde estão os moderadores? Por que @Mihail Marchukajtes ainda não foi banido por intolerância e linguagem grosseira no ar?
Talvez porque o meu post foi sobre o tópico???? Seu idiota de papelão....
Eu não me concentrei nisso, mas surgiram muitos pensamentos novos sem ele.
Devias ler sobre coisas do PNN nos livros de 11k.
https://books.google.ru/books?id=Plss2f5bCEYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=PNN+GDMH&source=bl&ots=9BZEIc-Xl4&sig=yaSHxgpIoHEJpfblt8me1Ynsyc&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjghbrZg8DdAhVGXSwKHSYLAyLAQ6AEwBXoECAYQAQ#v=na página&q=PNN%20GDMH&f=falso
Plano frio, especialmente o bit de 11 koser :-)
Seu idiota de papelão....
Soa como um elogio vindo da boca do fabricante deste disparate.
obrigado ))