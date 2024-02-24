Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1060
Vou trocar acções, pelo menos estou a preparar-me.
Dizem que não há compensação e não há troca.
por exemplo, dei uma olhada no GAZP nos últimos 5 anos.
Uma liberdade para todos para os especuladores)
Quem me dera tê-lo visto antes.
Você tem que preparar pelo menos uma centena ou duas. Caso contrário - o trabalho de um macaco se você começar a ganhar).
Yep
Pense também nas posições curtas das acções. Sem compensação)).
já analisado
1% ao ano
;)
já olhado.
??? Não pode ser, porque nunca é.)
A propósito, você abre um short, o dinheiro por perder começará a ser deduzido de você regularmente e com prazer.
??? Não pode ser, porque nunca pode ser).
Eu não entendo.
não há compensação sobre as açõesé só nos futuros que são fatiados
Eu não entendo.
Vais entender mais tarde). Já não trabalho com ações há muito tempo, esqueci os detalhes e não quero lembrar.
Você precisa se lembrar da comissão de 0,1-0,2% para uma transação. Você pode comprá-los e vendê-los 0,2-0,4%)).
Não, se é assim, tudo bem.
Está bem, vou abrir por cêntimos. Vou dar uma vista de olhos.
Obrigado pelo aviso.
Até me lembrei dos índices do Fxsaber.
Foi-se de vez...
Você é tão tagarela!!!! Você criou muitas páginas. Parece que a busca continua, mas lembre-se que eu quase vendi o meu activo???? Lembras-te de ......? E o preço pedido foi tão ridículo, e junto com isso meu patrimônio está crescendo e ficando mais forte :-)
Vais enviar-me o código da mgua que encontraste. Porque a versão que eu vi não a tem.
e há pelo menos duas formas de o fazer, e no máximo um número infinito de formas de o fazer.
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
Está bem, que se lixe. Eu digo-te outra coisa. A questão é que a soma dos coeficientes polinomiais da Reshetov é um só. Ou seja, ele está a tentar decompor os dados nos pré-fichas do volume para um. Assim, se adicionarmos um input não significativo, ele retira parte do coeficiente ao significativo. A solução está dentro do vector Shepley. Nunca vos ouvi dizer que alguém usa isto, mas ele usa...
Ainda não percebi bem o núcleo dos seus cálculos. Eu entendo os métodos usados, mas não sei como funciona em código.
Não te vou enviar nada. Ainda não somos amigos, se ainda não se esqueceu da MAX!!!! Gostava que fosses meu amigo sem a BE, mas fora isso....