Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1061
Não te vou enviar nada. Ainda não somos amigos, caso se tenha esquecido da MAX!!!! Se você fosse meu amigo sem BE, mas assim....
Você é um nubus, posso encontrá-lo se for preciso, embora não faça muito, pois todos os algoritmos já estão dispostos e são muito simples. Só estou interessado na abordagem, e por agora tudo bem para mim.
E tu ainda não entendes nada.
Portanto, no GMDH, os componentes da função base é o número de indicadores que você está usando para a entrada na rede Neural. Estou certo?
Quantos indicadores diferentes você planeja usar?
A GDMH apenas transforma características através de polinómios, e depois aprendemos com o RDF, por exemplo 100 ou 1000 iteraçõeshttp://www.gmdh.net/articles/
Experimentando níveis, quem sabe como podemos descrever programmaticamente tais densidades para encontrá-las no futuro?
A julgar pela imagem, um histograma. Em geral, há prontas em todo o lado - não é preciso escrever nada. Em MT - Eu não sei.
Se não estiver em MT, então via DLL. Se a mudança não for rápida e não for necessária com frequência, então a troca de arquivos será suficiente.
Será que este histograma significa distribuição?ou como volumes horizontais?
Sim. Neste caso, estava a referir-se à distribuição Y.
Ok, acho que consegui até certo ponto. Você já implementou o código MQL5 e testou?
Meu principal problema é que ainda não estou 100% claro como alimentar o RDF com dados de preços brutos além de valores indicadores sem lógica fuzzy baseada no seu artigo anterior.
Se você puder apenas me dizer como alimentar dados crus de preços sem usar uma lógica difusa, então seria ótimo. Quero dizer a função "CalculateMamdani()" sem lógica fuzzy. Caso contrário, tenho de esperar até que publique o seu próximo artigo.