mytarmailS:

Maxim, vou explicar de novo.

=====

1) é preciso extrema convencional

2) procura certas estruturas (níveis) selecionando várias variantes (possivelmente μua) com extrema; encontrou cerca de 200 níveis desse tipo, o que já foi mencionado.

3) ele então treina um conjunto de

====

Você pula do primeiro ponto para o terceiro, e o segundo é o mais importante.

A seleção de variantes é uma pesquisa de níveis eps, mgua isto é parte do NS. Então ele encontrou 200 níveis em incrementos de 1 de 2 em 1000 opções. Que tipo de selecção poderia haver?

 
Maxim Dmitrievsky:

mytarmailS:

então vamos nos conectar, qual é o problema

 
Maxim Dmitrievsky:

Não há problema) Basta observar que os sinais do passo 2) devem ser repetidos na história e já estar essencialmente funcionando antes de atingirem a rede no passo 3

Tudo isto deve ser formalizado, é provavelmente um algoritmo separado.
mytarmailS:

Porquê? Como é que eu sei que eles estão a trabalhar antes de atingirem o item 3

 
Maxim Dmitrievsky:

Assim que eles atingirem a rede, não terás a certeza de nada...

a rede tem um alvo, há diferentes alvos, mas o alvo é bom em previsão e negociação

então você define a rede para negociar 100% dos seus dados e se ela pode fazer previsões, mas apenas 2% desses dados. O que é que ganhas com isso?

você precisa escolher estes 2% por pedaços de todos os preditores, pelo menos 30% e enviá-los para a rede, não na forma de preços ou daqueles indicadores bobos, mas apenas o que é realmente importante.

mytarmailS:

Sim, agora mesmo, quase lá.

 

Há um ano fiz algumas experiências fantásticas:

1. tirou um carrapato da PA com algum tipo de amostra deslizante

2. eu contei a variância clássica média e o spread médio (High-Low). Ou seja, a cada novo recebimento de tick, eu recalculei esses valores, registrei em matrizes separadas e calculei as médias nessas matrizes.

3. espantosamente, estes valores médios coincidiram com os dados multi-milionários de tick

4. O preço andou mais ou menos entre esses níveis médios.

5. Depois vim aqui ao fórum e vaiei juntamente com todos os outros...

Onde quero chegar com isto?

Talvez para trabalhar com um spread (High-Low) em vez de extrema individual?

Opção 1: sem transformação de características. Treinamento a partir de 08.01 Qualquer coisa antes do OOS

2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372


 
Alexander_K:

Talvez trabalhar com um spread (High-Low) em vez de extrema individual?

Um extremo é um extremo

(Alto-Baixo é volatilidade

não é contraditório

