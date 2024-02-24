Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1055
Maxim, vou explicar de novo.
=====
1) é preciso extrema convencional
2) procura certas estruturas (níveis) selecionando várias variantes (possivelmente μua) com extrema; encontrou cerca de 200 níveis desse tipo, o que já foi mencionado.
3) ele então treina um conjunto de
====
Você pula do primeiro ponto para o terceiro, e o segundo é o mais importante.
A seleção de variantes é uma pesquisa de níveis eps, mgua isto é parte do NS. Então ele encontrou 200 níveis em incrementos de 1 de 2 em 1000 opções. Que tipo de selecção poderia haver?
lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, conectar e treinar sobre isso, não sobre dados brutos
então vamos nos conectar, qual é o problema
Não há problema) Basta observar que os sinais do passo 2) devem ser repetidos na história e já estar essencialmente funcionando antes de atingirem a rede no passo 3Tudo isto deve ser formalizado, é provavelmente um algoritmo separado.
Não há problema) Basta observar que os sinais do ponto 2) devem ser repetidos no histórico e já estar intrinsecamente funcionando antes de atingirem a rede no ponto 3
Porquê? Como vou saber que estão a trabalhar até eu fazer o passo 3?
a rede tem um alvo, há diferentes alvos, mas o alvo é bom em previsão e negociação
você precisa escolher estes 2% por pedaços de todos os preditores, pelo menos 30% e enviá-los para a rede, não na forma de preços ou daqueles indicadores bobos, mas apenas o que é realmente importante.
a rede tem um alvo - há diferentes alvos, mas o alvo é bom em prever o comércio.
Você precisa escolher estes 2% com 30% de todos os preditores e enviá-los para a rede não na forma de preços ou indicadores estúpidos, mas apenas o que realmente importa.
Há um ano fiz algumas experiências fantásticas:
1. tirou um carrapato da PA com algum tipo de amostra deslizante
2. eu contei a variância clássica média e o spread médio (High-Low). Ou seja, a cada novo recebimento de tick, eu recalculei esses valores, registrei em matrizes separadas e calculei as médias nessas matrizes.
3. espantosamente, estes valores médios coincidiram com os dados multi-milionários de tick
4. O preço andou mais ou menos entre esses níveis médios.
5. Depois vim aqui ao fórum e vaiei juntamente com todos os outros...
Onde quero chegar com isto?
Talvez para trabalhar com um spread (High-Low) em vez de extrema individual?
Opção 1: sem transformação de características. Treinamento a partir de 08.01 Qualquer coisa antes do OOS
Um extremo é um extremo
(Alto-Baixo é volatilidade
não é contraditório