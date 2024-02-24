Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1056

Maxim Dmitrievsky:

Opção 1: sem transformação de características. Treinamento a partir de 08.01 Qualquer coisa antes do OOS


esperado

mytarmailS:

esperado

ter o mikluha makelay atirado no gmdh portmanteau - não será de esperar. Vou dar uma vista de olhos nas transformações do randome com os cossines.

foram tomados apenas 4 pcs para começar:


 
Vizard_:

Não distraiam os mágicos. Os feiticeiros vão aparecer)))))

Preto (Alto-Baixo)-actual, azul-triângulo, vermelho-previsto...


Maestro, você está de volta no tempo, senão eu já tinha vontade de fugir daqui.

E assim - ainda funciona. Sinto pena dos que sofrem, inclusive de mim. Vou esperar por um intervalo, ler umas coisas e beber um pouco de álcool.

Aqui está com as transformações dos sinais. Ligeira redução de erro na OVF, como consequência na OVF durante 10 dias em +, depois voltou a deslizar para baixo

mas o meu transformador é, para o dizer de forma suave, mais ou menos...

2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.22818 0.22082 0.22923 0.23975 0.23344
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:47:46.712 2018.09.11 23:59:59   0.45741 0.46372 0.46688 0.46372 0.45636


Vizard_:

No RL cv, ou no antigo?

o velho, oob.

fez cv - não aprende nada então ) e leva muito tempo
 
Vizard_:

Não distraiam os mágicos. Os feiticeiros vão aparecer)))))

Preto(Alto-Baixo)-actual, azul-tendência, vermelho-previsto...


Oh rapaz, gurus de previsão de volatilidade, curvem-seAlexander_K e outros....

O que poderia ser mais complicado))

Alexander também devo apagar minha foto depois para parecer legal e misterioso? .... é realmente um cigano

 
Vizard_:

Banderovite?)))

começa....)))

 

Uma coisa vos posso dizer é que o Warlock não trabalha com as primeiras diferenças nos carrapatos.

Ele cozinha, como um cozinheiro, a sua própria TA.

Além disso, na sua opinião, a expectativa desta PA em qualquer momento para qualquer amostra deve ser = constante, muito provavelmente, de acordo com Kolmogorov = 0.

Sim, isto é um requisito para um VR estacionário e ele obviamente fá-lo de alguma forma.

No caso padrão, sem truques, temos o preço da onda "andar" assim:


E assim, se alguém faz tal PA de modo que, pelo menos, a expectativa seja = constante (Deus nos livre com variação), ele pode preparar sacos de pó. Ugh, tu - por causa do pó. Eu já disse tudo.

 
Alexander_K:

Uma coisa que posso dizer é que o Warlock não trabalha com as primeiras diferenças nos carrapatos.

Ele cozinha, como um cozinheiro, a sua própria TA.

Além disso, na sua opinião, a expectativa desta PA em qualquer momento para qualquer amostra deve ser = constante, muito provavelmente, de acordo com Kolmogorov = 0.

Sim, isto é um requisito para um VR estacionário e ele obviamente fá-lo de alguma forma.

Então qual é o resultado? Onde está o resultado?

 
mytarmailS:

Então qual é o resultado? Onde está o resultado?

Aleshenka, por exemplo, diz que não pode mostrar o estado de acordo com o contrato com os investidores. Por alguma razão eu acredito nisso.

