Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1056
Opção 1: sem transformação de características. Treinamento a partir de 08.01 Qualquer coisa antes do OOS
esperado
esperado
ter o mikluha makelay atirado no gmdh portmanteau - não será de esperar. Vou dar uma vista de olhos nas transformações do randome com os cossines.
foram tomados apenas 4 pcs para começar:
Não distraiam os mágicos. Os feiticeiros vão aparecer)))))
Preto (Alto-Baixo)-actual, azul-triângulo, vermelho-previsto...
Maestro, você está de volta no tempo, senão eu já tinha vontade de fugir daqui.
E assim - ainda funciona. Sinto pena dos que sofrem, inclusive de mim. Vou esperar por um intervalo, ler umas coisas e beber um pouco de álcool.
Aqui está com as transformações dos sinais. Ligeira redução de erro na OVF, como consequência na OVF durante 10 dias em +, depois voltou a deslizar para baixo
mas o meu transformador é, para o dizer de forma suave, mais ou menos...
No RL cv, ou no antigo?
o velho, oob.fez cv - não aprende nada então ) e leva muito tempo
Oh rapaz, gurus de previsão de volatilidade, curvem-seAlexander_K e outros....
O que poderia ser mais complicado))
Alexander também devo apagar minha foto depois para parecer legal e misterioso? .... é realmente um cigano
Banderovite?)))
começa....)))
Uma coisa vos posso dizer é que o Warlock não trabalha com as primeiras diferenças nos carrapatos.
Ele cozinha, como um cozinheiro, a sua própria TA.
Além disso, na sua opinião, a expectativa desta PA em qualquer momento para qualquer amostra deve ser = constante, muito provavelmente, de acordo com Kolmogorov = 0.
Sim, isto é um requisito para um VR estacionário e ele obviamente fá-lo de alguma forma.
No caso padrão, sem truques, temos o preço da onda "andar" assim:
E assim, se alguém faz tal PA de modo que, pelo menos, a expectativa seja = constante (Deus nos livre com variação), ele pode preparar sacos de pó. Ugh, tu - por causa do pó. Eu já disse tudo.
Então qual é o resultado? Onde está o resultado?
Aleshenka, por exemplo, diz que não pode mostrar o estado de acordo com o contrato com os investidores. Por alguma razão eu acredito nisso.