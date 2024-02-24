Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2233
Para os verdadeiros especialistas - phyton)
:D não prestou atençãoEstou a ficar com dores de estômago por estar a rir hoje em dia.)
Olá a todos. Você pode me dar alguns conselhos, ajuda na direção certa, sobre como executar arquivos .py a partir do mql5. Talvez alguém possa ter uma scriptulina ou uma função. Deixe o longo, deixe a comunicação através do arquivo. Ficar-lhe-ei muito grato se tiver algum)
no meta editor do mt5 na pasta incluem, há exemplos para win api
Eu não me lembro o que exatamente através do que, algo como processo criar ou shell executar
você também pode usar scripts
Obrigado! No script mql vimos um loop que estava esperando por uma oportunidade de abrir o arquivo:
E em python, vimos um loop com uma excepção que desempenha a mesma função.
Tudo funciona mesmo no testador.
Se você precisar transferir informações - python api permite que você obtenha coisas diferentes do terminal e transações abertas.
A propósito, é interessante através de um arquivo para um testador, o principal é não matar o SSD )
Tentei treinar uma rede neural em R usando a biblioteca da neuralnet.
Há duas perguntas:
1.
model.rds ou escrever o caminhoFonte
2.
Se você quer dizer como avaliar o significado dos recursos, veja o pacote NeuralNetTools, tudo isso está claramente escrito nos exemplos.
O aprendizado ativo em sua forma mais pura não funcionou. A minha ideia acabou por ser mais robusta... Eu descartei a aprendizagem activa por agora. A ideia é interessante, mas não se arrasta nas aspas. Parece que se arrasta em pips.
Tenho andado a bisbilhotar neste pacote.
Estou ciente da python api. Aqui está a ideia de correr modelos no testador. Eu já fiz alguns testadores de habilidades e todos eles são bons, mas agora eu preciso testá-los em um testador para MT para ter minhas esperanças))))
Algum outro modelo, não os bustos? Qual é o problema com o mql?
Eu tenho um classificador em redes bidimensionais de câmaras ultra-precisas. A entrada é uma representação gráfica de uma citação que é empilhada com matplotlib. No meu testador que leva em conta a dispersão em cada posição, tudo está bem. Teste para 2020
Eu tentei emparelhar com o mql usando keras2cpp, mas não teve sucesso. Então eu decidi usar o arquivo. Tudo é lento de qualquer maneira)) e a comunicação via arquivo não fará a diferença.