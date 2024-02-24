Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2233

Aleksey Nikolayev:

Para os verdadeiros especialistas - phyton)

:D não prestou atenção

Estou a ficar com dores de estômago por estar a rir hoje em dia.)
welimorn:
Olá a todos. Você pode me dar alguns conselhos, ajuda na direção certa, sobre como executar arquivos .py a partir do mql5. Talvez alguém possa ter uma scriptulina ou uma função. Deixe o longo, deixe a comunicação através do arquivo. Ficar-lhe-ei muito grato se tiver algum)

no meta editor do mt5 na pasta incluem, há exemplos para win api

Eu não me lembro o que exatamente através do que, algo como processo criar ou shell executar

você também pode usar scripts

Maxim Dmitrievsky:

no meta-editor do mt5 na pasta include há exemplos para win api

Eu não me lembro exatamente o que, algo como processo criar ou shell executar.

Você também pode usar scripts, mas eu ainda não experimentei!

Obrigado! No script mql vimos um loop que estava esperando por uma oportunidade de abrir o arquivo:

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

E em python, vimos um loop com uma excepção que desempenha a mesma função.

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

Tudo funciona mesmo no testador.

Se você precisar transferir informações - python api permite que você obtenha coisas diferentes do terminal e transações abertas.

A propósito, é interessante através de um arquivo para um testador, o principal é não matar o SSD )

 

Tentei treinar uma rede neural em R usando a biblioteca da neuralnet.

Há duas perguntas:

  1. Como salvar/carregar a rede treinada?
  2. Como posso avaliar a influência dos neurônios de entrada no desempenho da rede? (na página 5 deste tópico há uma figura com tal avaliação de entradas, não entendo como exibi-la).
 
1.

model.rds ou escrever o caminho

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
Fonte


2.

Se você quer dizer como avaliar o significado dos recursos, veja o pacote NeuralNetTools, tudo isso está claramente escrito nos exemplos.

O aprendizado ativo em sua forma mais pura não funcionou. A minha ideia acabou por ser mais robusta... Eu descartei a aprendizagem activa por agora. A ideia é interessante, mas não se arrasta nas aspas. Parece que se arrasta em pips.

Tenho andado a bisbilhotar neste pacote.

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
Estou ciente da python api. Aqui está a ideia de correr modelos no testador. Eu já fiz alguns testadores de habilidades e todos eles são bons, mas agora eu preciso testá-los em um testador para MT para ter minhas esperanças))))

Algum outro modelo, não os bustos? Qual é o problema com o mql?

 
Maxim Dmitrievsky:

alguns outros modelos, e não reforços? qual é a dificuldade em sparring em mql

Eu tenho um classificador em redes bidimensionais de câmaras ultra-precisas. A entrada é uma representação gráfica de uma citação que é empilhada com matplotlib. No meu testador que leva em conta a dispersão em cada posição, tudo está bem. Teste para 2020

Eu tentei emparelhar com o mql usando keras2cpp, mas não teve sucesso. Então eu decidi usar o arquivo. Tudo é lento de qualquer maneira)) e a comunicação via arquivo não fará a diferença.

