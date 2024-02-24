Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1053
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
é uma mijadela.....
você não está cortando nada gmdh é apenas um algoritmo, um de.... mas tem princípios fortes que podem ser usados.
R tem dois pacotes de MGUA "GMDH", GMDH2" o primeiro especificamente para a BP o segundo é um classificador binário, use-o, mas é apenas um algoritmo único de...
Reshetov usou mgua, ficou rico? Porque não acham que sim, pessoal?
R de nerds, trabalhamos com nativ.
eu sei como usá-lo
R é para totós, nós trabalhamos com nativ.
Eu sei como aplicá-lo.
Ok, então eu sou um idiota.
Está bem, então eu sou um totó.
e um nerd )
e um chorão )
))
))
Indicador de nível encontrado, vou fazer várias cópias com períodos diferentes, colocá-las todas no meu RL. Mais tarde vou adicionar GDMH em vez de fiche de transformador, porque a minha actual é foleira (e dá 0.1 de redução de erros)aqui está um primitivo como este agora, leva os valores preditores a um grau aleatório, toma um cosseno e recicla. Até 2000 iterações em segurança. Os pontos ficam bem misturados.
O indicador de nível encontrado, fará várias cópias com períodos diferentes, colocá-las-á todas no meu RL. Vou adicionar GDMH em vez de ficção de transformador mais tarde, porque a minha actual é foleira (e dá 0.1 de redução de erros)Aqui está um tão primitivo neste momento, toma um grau aleatório de valores preditores, toma cosseno e retreinamento. Até 2000 iterações são seguras. Os pontos estão bem baralhados
que tipo de indicador
qual é o indicador
Não me lembro de onde a arranjei.
Não me lembro de onde a arranjei.
Pode comentar as fotos para entender o que é o quê?
Posso ter mais alguns comentários sobre as fotos para entender o que é o quê?
Bem, as 2 linhas de apoio e resistência são baseadas em alto e baixo durante um certo período. Há muitos desses indicadores
ele escreveu que ele usa níveis extremos
Ocanal Doncian é um canal popular - https://www.mql5.com/ru/code/15480
Bem, as 2 linhas de apoio e resistência, o que existe para entender, são baseadas em alto e baixo por um certo período. Há muitos indicadores como esse.
ele escreveu que ele usa níveis extremos
O canal Doncian é um canal popular https://www.mql5.com/ru/code/15480
Que canal? Maxim.....
Isto é o mesmo que optimizar os feiticeiros.
Eu disse-te para o leres primeiro, para o compreenderes e depois...