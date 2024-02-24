Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1053

mytarmailS:

é uma mijadela.....

você não está cortando nada gmdh é apenas um algoritmo, um de.... mas tem princípios fortes que podem ser usados.

R tem dois pacotes de MGUA "GMDH", GMDH2" o primeiro especificamente para a BP o segundo é um classificador binário, use-o, mas é apenas um algoritmo único de...

Reshetov usou mgua, ficou rico? Porque não acham que sim, pessoal?

R de nerds, trabalhamos com nativ.

eu sei como usá-lo

 
Ok, então eu sou um idiota.

mytarmailS:

Está bem, então eu sou um totó.

e um nerd )

 
Maxim Dmitrievsky:

e um chorão )

))

Indicador de nível encontrado, vou fazer várias cópias com períodos diferentes, colocá-las todas no meu RL. Mais tarde vou adicionar GDMH em vez de fiche de transformador, porque a minha actual é foleira (e dá 0.1 de redução de erros)

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
aqui está um primitivo como este agora, leva os valores preditores a um grau aleatório, toma um cosseno e recicla. Até 2000 iterações em segurança. Os pontos ficam bem misturados.
 
Maxim Dmitrievsky:

O indicador de nível encontrado, fará várias cópias com períodos diferentes, colocá-las-á todas no meu RL. Vou adicionar GDMH em vez de ficção de transformador mais tarde, porque a minha actual é foleira (e dá 0.1 de redução de erros)

Aqui está um tão primitivo neste momento, toma um grau aleatório de valores preditores, toma cosseno e retreinamento. Até 2000 iterações são seguras. Os pontos estão bem baralhados

que tipo de indicador

Maxim Dmitrievsky:

Não me lembro de onde a arranjei.

Pode comentar as fotos para entender o que é o quê?

mytarmailS:

Posso ter mais alguns comentários sobre as fotos para entender o que é o quê?

Bem, as 2 linhas de apoio e resistência são baseadas em alto e baixo durante um certo período. Há muitos desses indicadores

ele escreveu que ele usa níveis extremos

Ocanal Doncian é um canal popular - https://www.mql5.com/ru/code/15480

Maxim Dmitrievsky:

Bem, as 2 linhas de apoio e resistência, o que existe para entender, são baseadas em alto e baixo por um certo período. Há muitos indicadores como esse.

ele escreveu que ele usa níveis extremos

O canal Doncian é um canal popular https://www.mql5.com/ru/code/15480

Que canal? Maxim.....

Isto é o mesmo que optimizar os feiticeiros.


Eu disse-te para o leres primeiro, para o compreenderes e depois...

