É isso, faço um amanhã.
Grid(não mgua)
De cima para baixo - parte dos inputs - par de harmónicos de fourier, equi(spread 3 para euro 4zn) mais baixo
depois da queda vertical - oos. Não desenhada, senão longa...
O MSUA não é uma panacéia, mas tem alguns princípios sérios que devem ser usados, acho que é uma organização excessiva do modelo (IMHO) e o autor dá dicas...
Eu geralmente suspeito que ao usar a auto-organização ele não está selecionando atributos mas sim gerando decisões pelo próprio TS (IMHO).
No site nos comentários há um post sobre como um homem aplicou uma aproximação poliarmonica (enumeração harmônica) e depois treinou muito bem a grade sobre esses dados, pré-fabricou o preço com um filtro Butterworth
Vou tentar encontrar esse posto para ti, porque estou longe de tais assuntos.
Aqui está a citação.
...................................... O passo seguinte foi um novo modelo: aplicar um filtro passa-baixo ao preço de fecho(utilizei um filtro Butterworth de2ª ordem), aplicar uma aproximação polinomial-harmónica, transformar A*cos(wx)+B*sin(wx) para formar M*sin(wx+f) e tomar M e f como características secundárias.
.... E com este modelo consegui construir uma rede que tinha muito boas propriedades de generalização: novos dados quase todos correctamente reconhecidos........................
A história remonta a 2006, se não me engano, você simplesmente não tem idéia do alto nível em que tudo isso é feito, e por que tipo de pessoa.
http://www.kamynin.ru/
Você escolhe a rubrica "trocar robôs". Escolha a rubrica "trocar robôs", vá para o início, faça chá e crumpets, leia, veja fotos, leia comentários das pessoas, as respostas do autor, fique mais esperto, e não as de uma criança ah ... ee ... ) ))
Há uma opinião, que Kamynin é um grande saco de vento. Porque ele não pode confirmar as suas fotos com qualquer tipo de declaração. E qualquer um pode desenhar belos níveis.
Bem, pode haver opiniões diferentes. Eu me comuniquei pessoalmente com ele várias vezes, pensei que ele era um cara modesto e muito experiente, ficou claro desde o primeiro contato que ele estava indo na mesma direção que eu estou indo amanhã, se você entender o que eu quero dizer.
Há cascavéis melhores, mas não é essa a questão... Quando estiveres a treinar alguma coisa, faz alguns benchmarks.
Dacanesh está lá, gmdh é uma rede regular, uma das...
Aqui está. Tropeçou no deserto do optimista....
Oh, está bem.
Manda-me um pedaço de código.
vamos copiá-lo para mkul e vamos cortar o repolho.
é uma mijadela.....
não estás a cortar nada. gmdh é apenas um algoritmo, um de.... mas tem princípios fortes que podem ser usados.
R tem dois pacotes de MGUA "GMDH", GMDH2" o primeiro especificamente para a BP o segundo é um classificador binário, use-o mas é apenas um algoritmo único um deles...
Reshetov usou mgua, ficou rico? Porque não acham que sim, pessoal?