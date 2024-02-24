Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1048

Natalja Romancheva:

Não importa o quanto torça a cenoura, ela não se transformará num nabo.

E vai.

Era apenas necessário alcançar pacientemente a quase-estacionariedade, e ela começa a partir do fluxo de Erlang da ordem 300(!!!).

Fiquei arruinado pela sede de obter o mais rápido possível o cobiçado Graal, e pelo desejo de mostrar a todos aqui como se trabalha.

Como resultado - fadiga, apatia e um cocho partido...

 
>quase-estacionário

Palavra assustadora, eles não podiam encontrar nada mais simples?

Por que eles simplificam as coisas para a compreensão no exterior e aplicam palavras inteligentes para adicionar cor a tudo aqui ....? Porque seria tão....

 
É interessante que todas as palavras inteligentes sejam inventadas no estrangeiro).
 
Desde a minha juventude que me lembro de tentar ler literatura psicológica, com palavras muito, muito abstrusas. E tudo para quê, para impressionar o sexo oposto :).

Só estou dizendo que usando palavras cujo significado poucas pessoas entendem, o que você está escrevendo sobre não se torna mais significativo do que realmente é.

O material complicado não é uma marca de qualidade. (minha opinião)

 
Ainda assim, a psicologia é semelhante à medicina, onde há muitas palavras incompreensíveis. E isto é normal, pois eles fazem sentido.

Aqui, pelo contrário, não há nenhum significado.

 
Mihail Marchukajtes:

Então você tem que escolher o meio original, que é o MKUL. Dock's Yelman foi usado porque tinha um conversor de R para MKUL, é por isso que eu tentei, mas de resto sim. Construir TC em R para foder com MKUL mais tarde, é uma causa perdida IMHO.

E quais são os problemas com o R/mql4(5)? Tudo é afinado e funciona como um relógio.

 
mytarmailS:

Não pensei que ia sugerir isto, mas mesmo assim...

Eu criei um sistema (indicador) baseado em uma rede neural que constrói alguns níveis, ele funciona muito bem.

A filosofia do indicador é a de procurar por algum sobre-comprado/sobre-vendido real ou centímetro.

Dá cerca de 1-2 sinais por semana, se o sinal for identificado correctamente, funciona com uma probabilidade próxima dos 100%.


O problema é que não sou especialista em mql e o indicador está escrito em R (com uso de bibliotecas diferentes), não sou capaz de aprender mql.

Se houver um desenvolvedor mql disposto a integrar o código no mql e visualizá-lo no mt4, estou pronto para discutir e ajudar no futuro.

Se você tem o código na sua mensagem pessoal, verei o que pode ser feito. Fá-lo-ei para uso pessoal ou com acesso livre para todos?

 

Querendo dar vida a este fio e encher os bolsos num sinal de troca de redes neurais, eu dou:

Algoritmo para preparar os dados de entrada para o Graal

1. O fluxo de Erlang de ordem 300 e superior para aspas de tick (analógico OPEN/CLOSE M5) tem uma distribuição Laplace estável nos incrementos.

2. A soma dos modulos de tais incrementos dará uma distribuição xy-quadrado.

No limite, será uma distribuição normal.

3. assim a soma dos modulos para um dado fluxo, numa janela deslizante, digamos 1440 tais valores = semana (definidos a partir da desigualdade Chebyshev), formará uma distribuição quase normal com uma função quantil conhecida e expectativa.

4. Redes de dinheiro certamente impensáveis podem ser extraídas de tal processo.

Então porque é que não uso este algoritmo para calcular as previsões, as aberrações, etc. disparates?

Sim, porque é um processo de espera MUITO longo para uma única transacção. A janela é de uma semana! Não, eu não tenho paciência para isso.

E o neurônio só tem que trazer o Graal com pressa em tais entradas.

Boa sorte a todos!

 
Se o que você está descrevendo dá o resultado da entrada correta de 75% a 25% uma vez por semana, então eu lhe asseguro, você não terá que negociar com o seu dinheiro ganho duramente, porque você vai encontrar 100% de investidor.

Você pode trocar 7 ou mais símbolos e você pode fazer uma entrada cada um com lucros exatos.

