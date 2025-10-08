Central de Ajuda Técnica: Soluções Colaborativas
URGENTE!!!
Estou desesperado, alguém sabe como me ajudar, meus gráficos não abrem, ficam só dando 'AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO", já pesquisei a respeito e fiz de tudo que recomendam, já desintalei e instalei de novo, baixei a conta demo e a normal e nada, continua com o "AGUARDANDO ATUALIZAÇÕES", já tentei todas as possibilidades que encontrei na internet, por favor me ajudem, sou iniciante, estou focado nisso e não vou desistir, me ajudem a resolver o problema que me impede de evoluir, por favor!!!!
Olá,
Ligue para o SAC da corretora e peça auxilio.
Preciso de ajuda, eu ja loguei minha conta na plataforma e ja coloquei o ativo do mini indice do atual mes, mas mesmo assim nao consigo mandar nenhuma ordem e olhando a ultima atualizaçao do grafico, ainda esta no dia 12 de fevereiro, e nao so no mini indice mais em todos os ativos ta com esse problema. Por favor me ajudem
Olá,
veja o calendário da B3 para saber os dias que tem pregão e o que funciona em alguns feriados.
Pessoal preciso de AJUDA..... Havia feito um perfil, e acabei escrevendo meu nome errado por engano...
Criei outra conta, pois o sistema não permite alterar o nome da pessoa..
Porém não consegui verificar o meu perfil SELLER pq meu telefone, documentos e outros dados estavam já vinculados com aquela conta que estava ERRADA...
Entrei em contato com o suporte, que após varias e varias mensagens acabou por fim deletando essa minha conta com usuário errado...
Porém NÃO CONSIGO VERIFICAR MEU PERFIL COMO SELLER, simplesmente aponta isso que consta no PRINT que estou anexando..
Provavelmente os documentos duplicados e etc impediram essa verificação, entretanto a conta ali já foi DELETADA... apenas restando UMA CONTA, que esta IMPOSSIBILITADE DE SER AUTENTICADA.
e PRA PIOR, FOI REMOVIDO A OPÇÃO DE CONTATAR O SUPORTE NESTE SEGUNDO PERFIL.... vcs podem conferir no print quem anexo
POR FAVOR, ALGUÉM DO SUPORTE ME AJUDE...
<Observações adicionadas pelo moderador>
Este tópico é um espaço colaborativo para membros ajudarem uns aos outros com dúvidas técnicas.
⚠️ Atenção! O suporte oficial do MQL5 não participa ativamente do fórum.
💲 Problema com operações financeiras ou dúvidas sobre serviços pagos no MQL5.com? Contate diretamente: Suporte Técnico do Site.
Não consigo acessar os ativos da B3