Assistência Técnica Colaborativa
Olá a Todos!
existe algum suporte para o metatrader ou depende apenas de respostas de usuarios?
questões financeiras tem suporte da Metaquotes. Suporte técnico é aqui no Fórum...
Por quê a pergunta?
Olá Flávio,
Meu Metatrader derrepente ficou muito lento. os backtestes são feito muito lentamente. até antes de ontem era super rapido. reinstalei o MT5 mas continuou lento. agora, quando entro na minha conta real, a aba VPS não mostra mais a VPS que tinha contratado. não faço ideia de como resolver o o problema e nem quem procurar.
Esse tipo de suporte é aqui no Fórum mesmo, e na boa vontade da galera...
Você tomou update da plataforma depois de antes-de-ontem? A Metaquotes é especialista em botar goela abaixo versões Beta como se fossem de produção pra todos... Nestes últimos dias eu não recebi nenhuma versão nova do MT5... Veja se não é uma versão nova do WIndows... estava na praça a 2004 do Windows 10...
Eu tomei esse update e não senti nada...
Resumo, pode ser tudo... Tem que fazer um trabalho de detetive mesmo...
;)
Vixi! não é possivel que um sistema tão complexo exista como se não tivesse dono.
Bem-vindo ao custo do Free...
bom dia pessoal , meu grafico do mt 5 esta congelado, como resolver??
Olá Josimar,
quando estava travado? no momento tanto forex quanto BMF e Bovespa tá tudo parado assim o grafico fica congelado mesmo.
att.
Bom dia!
Sou iniciante e não consigo adicionar a Bovespa e BMF ao menu de ativos, pois não tenho essas opções na plataforma Demo. Alguem tem alguma dica de como proceder ?
Boa noite. Tudo bem?
Estes não são ativos. Simplificando, BM&F Bovespa é responsável pela administração dos ativos.
Se não está aparecendo para você, a corretora não é brasileira.
<Observações adicionadas pelo moderador>
Este tópico é um espaço colaborativo para membros ajudarem uns aos outros com dúvidas técnicas.
⚠️ Atenção! O suporte oficial do MQL5 não participa ativamente do fórum.
💲 Problema com operações financeiras ou dúvidas sobre serviços pagos no MQL5.com? Contate diretamente: Suporte Técnico do Site.
Olá a Todos!
existe algum suporte para o metatrader ou depende apenas de respostas de usuarios?