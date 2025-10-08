Central de Ajuda Técnica: Soluções Colaborativas - página 4
Olá Adilson!!
Dê uma lida nesse tópico: corretora - Geral - Fórum de negociação algorítmica MQL5
Se você está se referido à bolsa brasileira, segunda a sexta-feira: Horário de negociação | B3
. . .
Bom dia Vinicius de Oliveira, tudo bem.
Eu tenho a plataforma Mql5, queria saber se o mercado dela fecha ás 23:59 hs de sexta-feira.
Qual dia e hora ela reabre novamente para negociação ?
Obrigado e tenha um ótimo dia.
Boa tarde Adilson!!
Um breve e básico esclarecimento: o MQL5 é este site no qual você está postando, que é o site da empresa MetaQuotes Ltd, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares para os mercados financeiros, e que desenvolveu as plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5 (MT4 e MT5), que são plataformas utilizadas por inúmeras corretoras mundo afora...
Esse horário de funcionamento que você está querendo saber é definido pela corretora que você escolher para trabalhar (abrir conta), que por sua vez depende do mercado que você vai atuar (Forex, B3,...)...
Não se engane, não se iluda com o que possam estar lhe falando, lhe "oferecendo", lhe prometendo. O mercado financeiro é muito-muito-muito difícil. Se prepare, pesquise, estude mais antes de se aventurar em uma conta real...
Boa noite, quando vou assinar um sinal no MT4, em todos os sinais que vou assinar aparece alguns avisos como este da imagem abaixo. Alguém pode explicar o que significa esses avisos e porque eles aparecem? Conseguirei realizar a cópia dos sinais mesmo com este aviso ou terei problemas na cópia?
Boa noite, Jeferson!!
Veja nas especificações desses símbolos na sua corretora se são permitidos microlotes. Se não for permitido e o provedor estiver utilizando, e as configurações de sua conta (depósito, alavancagem, moeda,...) forem similares, acho que muitos sinais não serão copiados. Se não for isso, eu não faço ideia do que possa ser essa mensagem...
EDIT.: Fique atento também ao sistema da sua conta (Netting ou Hedging). O problema pode estar relacionado a isso também. Se o provedor de sinais utiliza Hedging e você Netting, não vai dar certo. Veja esse tópico:
Não posso usar o sinal MQL5 copiando ??? diz: "O volume de operações comerciais copiadas pode não coincidir com o volume inicial de operações comerciais ao lado do Provedor" - Forex Signal Providers - General - MQL5 fórum de programação
. . .
Boa noite,
No Meta Editor, se pela aba "ferramentas", "opções", "community" até consigo colocar a senha sem que apareça erro "invalid MQL5 login or password" mas, quando tento atualizar o "Shared Projects" o erro aparece.
Já até criei uma nova senha mas, não consigo logar na Comunidade MQL5 pelo Meta Editor.
Com a mesma senha, consigo logar aqui no site da MQL5 ou mesmo no Meta Trader; isso só acontece no Meta Editor.
Alguém pode me ajudar nisso?
Obrigado!
Contratei uma VPS mais quero cancelar, estou dentro dos 7 dias para arrependimento de compra, como fazer o cancelamento e receber o estorno no cartão?
Olá, bom dia!
Olá, boa tarde!!
Regras de Utilização do Serviço de Hospedagem Virtual (mql5.com)
Se, ainda assim, quiser exercer o legítimo direito que todos nós temos de espernear, registre aqui e, por favor, compartilhe o resultado...
. . .
Dear! Since I have a balance of USD$145.00 in my MQL5 account, I want to purchase the MT4 indicator “KT Candlestick Patterns MT4 USD$140.00”. Could you gentlemen carry out the purchase operation for me?
