Central de Ajuda Técnica: Soluções Colaborativas - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
comprei um sinal, porém chegou pra colocar na conta DEMO, como faço pra alterar para a conta REAL. Não sei onde errei para ter ocorrido isso.
Necesito ayuda, em mi depth of market no me sale ningun tipo de informacion como cantidades de contratos pendientes por otros player en -los niveles le precios, ni la opcion de ver las negociaciones realizadas por otros player el el panel de negociqciones, como puedo resolver eso ?
Bom dia, pessoal. Estou tentando comprar o VPS da MetaQuotes, assim que eu compro, aparece uma mensagem dizendo que a compra foi bem sucedida, no MT5 ele aparece habilitado, mas poucos minutos depois o VPS é desabilitado e nos pagamentos aparece um lançamento que me parece ser de estorno (lançamento inferior na imagem abaixo). É assim mesmo? Alguém aqui já passou por isso e saberia me dizer o que eu preciso fazer para fazer esse VPS da MetaQuotes funcionar?
Bom dia!!
O segundo lançamento na imagem (azul) é referente a um depósito que você efetuou a partir do seu cartão de crédito; o primeiro lançamento (vermelho) é o débito de assinatura da hospedagem virtual.
Acesse o link abaixo para conferir o status da sua assinatura:
Minhas assinaturas da hospedagem virtual - TODAS
Para conferir as mensagens retornadas pelo sistema durante a assinatura, acesse as guias Diário e/ou Experts na janela do VPS.
Se precisar de ajuda, anexe todas as capturas de telas sugeridas acima...
Bom dia!!
O segundo lançamento na imagem (azul) é referente a um depósito que você efetuou a partir do seu cartão de crédito; o primeiro lançamento (vermelho) é o débito de assinatura da hospedagem virtual.
Acesse o link abaixo para conferir o status da sua assinatura:
Minhas assinaturas da hospedagem virtual - TODAS
Para conferir as mensagens retornadas pelo sistema durante a assinatura, acesse as guias Diário e/ou Experts na janela do VPS.
Se precisar de ajuda, anexe todas as capturas de telas sugeridas acima...
Obrigado pela ajuda, Vinicius! Vi aqui que está ativo, sim. A confusão que eu fiz é que o VPS está na conta real, eu tinha mudado para a conta demo e essa não tem VPS. Para eu ter VPS na conta demo também, vou ter que fazer outra assinatura de VPS, é isso mesmo? Ou seja, para cada conta, um VPS, é isso?
Veja na janela Navegador (Ctrl+N), pastas Indicadores e Expert Advisors (Robôs)...
Se tiver baixado diretamente do site MQL5, é possível também que estejam na pasta Downloads, do Windows (considerando que esteja utilizando esse sistema operacional), ou, se houver mais de uma instalação do MT4, é provável que as aplicações baixadas estejam vinculadas à última instalação.
Por nada, Fernando!!
Sim, é isso mesmo, apenas uma conta por assinatura...
Por nada, Fernando!!
Sim, é isso mesmo, apenas uma conta por assinatura...
Entendi... mais uma vez, muito obrigado! Bom fim de semana e ótimos trades!