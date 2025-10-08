Central de Ajuda Técnica: Soluções Colaborativas - página 5

Novo comentário
 

comprei um sinal, porém chegou pra colocar na conta DEMO, como faço pra alterar para a conta REAL. Não sei onde errei para ter ocorrido isso.

 
Necesito ayuda, em mi depth of market no me sale ningun tipo de informacion como cantidades de contratos pendientes por otros player en -los niveles le precios, ni la opcion de ver las negociaciones realizadas por otros player el el panel de negociqciones, como puedo resolver eso ?
 
Marco Gutti #:
Necesito ayuda, em mi depth of market no me sale ningun tipo de informacion como cantidades de contratos pendientes por otros player en -los niveles le precios, ni la opcion de ver las negociaciones realizadas por otros player el el panel de negociqciones, como puedo resolver eso ?
Bom dia. 

Na sua outra mensagem você comenta que a corretora informou que eles não dispõe desta informação. Assim, como o Metatrader vai receber?

Lembre que o Metatrader recebe informações da sua corretora e mostra isso para você. Se a sua corretora não envia os dados, não há maneira do Metatrader te repassar.

Mas, vamos avançar um pouco... Você está negociando pares de moeda provavelmente, certo? Ou CFD talvez.  Neste tipo de negociação não existe consolidação de dados de outras corretoras. A sua corretora XYZ não sabe o que acontece na corretora EFG (novamente, pois ninguém consolidada tais dados) e esse é um dos motivos que a corretora não envia os dados para o cliente, via mt5. Se enviassem seriam dados incompletos, que refletiram somente as negociações da sua corretora.

Sugiro pesquisar sobre como funcionam as corretoras de forex, quem é a contraparte, entre outros. Talvez isso complemente a minha explicação.
 

Bom dia, pessoal. Estou tentando comprar o VPS da MetaQuotes, assim que eu compro, aparece uma mensagem dizendo que a compra foi bem sucedida, no MT5 ele aparece habilitado, mas poucos minutos depois o VPS é desabilitado e nos pagamentos aparece um lançamento que me parece ser de estorno (lançamento inferior na imagem abaixo). É assim mesmo? Alguém aqui já passou por isso e saberia me dizer o que eu preciso fazer para fazer esse VPS da MetaQuotes funcionar?

compra vps

 
fernandoms74 #Bom dia, pessoal. Estou tentando comprar o VPS da MetaQuotes, assim que eu compro, aparece uma mensagem dizendo que a compra foi bem sucedida, no MT5 ele aparece habilitado, mas poucos minutos depois o VPS é desabilitado e nos pagamentos aparece um lançamento que me parece ser de estorno (lançamento inferior na imagem abaixo). É assim mesmo? Alguém aqui já passou por isso e saberia me dizer o que eu preciso fazer para fazer esse VPS da MetaQuotes funcionar?


Bom dia!!


O segundo lançamento na imagem (azul) é referente a um depósito que você efetuou a partir do seu cartão de crédito; o primeiro lançamento (vermelho) é o débito de assinatura da hospedagem virtual.


Acesse o link abaixo para conferir o status da sua assinatura:

Minhas assinaturas da hospedagem virtual - TODAS


Para conferir as mensagens retornadas pelo sistema durante a assinatura, acesse as guias Diário e/ou Experts na janela do VPS.


Se precisar de ajuda, anexe todas as capturas de telas sugeridas acima...

 
onde encontro o indicador ou expert no mt4 depois de baixa-lo no site? grato
 
Vinicius de Oliveira #:


Bom dia!!


O segundo lançamento na imagem (azul) é referente a um depósito que você efetuou a partir do seu cartão de crédito; o primeiro lançamento (vermelho) é o débito de assinatura da hospedagem virtual.


Acesse o link abaixo para conferir o status da sua assinatura:

Minhas assinaturas da hospedagem virtual - TODAS


Para conferir as mensagens retornadas pelo sistema durante a assinatura, acesse as guias Diário e/ou Experts na janela do VPS.


Se precisar de ajuda, anexe todas as capturas de telas sugeridas acima...

Obrigado pela ajuda, Vinicius! Vi aqui que está ativo, sim. A confusão que eu fiz é que o VPS está na conta real, eu tinha mudado para a conta demo e essa não tem VPS. Para eu ter VPS na conta demo também, vou ter que fazer outra assinatura de VPS, é isso mesmo? Ou seja, para cada conta, um VPS, é isso?

 
ctrita #onde encontro o indicador ou expert no mt4 depois de baixa-lo no site? grato


Veja na janela Navegador (Ctrl+N), pastas Indicadores e Expert Advisors (Robôs)...


Se tiver baixado diretamente do site MQL5, é possível também que estejam na pasta Downloads, do Windows (considerando que esteja utilizando esse sistema operacional), ou, se houver mais de uma instalação do MT4, é provável que as aplicações baixadas estejam vinculadas à última instalação.

 
fernandoms74 #Obrigado pela ajuda, Vinicius! Vi aqui que está ativo, sim. A confusão que eu fiz é que o VPS está na conta real, eu tinha mudado para a conta demo e essa não tem VPS. Para eu ter VPS na conta demo também, vou ter que fazer outra assinatura de VPS, é isso mesmo? Ou seja, para cada conta, um VPS, é isso?


Por nada, Fernando!!


Sim, é isso mesmo, apenas uma conta por assinatura...

 
Vinicius de Oliveira #:


Por nada, Fernando!!


Sim, é isso mesmo, apenas uma conta por assinatura...

Entendi... mais uma vez, muito obrigado! Bom fim de semana e ótimos trades!

123456789101112...17
Novo comentário