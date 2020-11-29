Meu gráfico só fica escrito AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO E NÃO ABRE DESDE ONTEM, já estou com a versão mais recente já desinstalei e instalei novamente, alguém consegue me ajudar?

Alguém consegue me ajudar por favor?
 

Bom dia

. verifique a sua conexão

. verifique seu login

 
Thiago Pinheiro:
Alguém consegue me ajudar por favor?
Veja na aba DIÁRIO o que está acontecendo...
 
isso acontece se voce não fizer login!!
 
Rogerio Giannetti Torres:

Estou logado normal.
 
erickmp:
Estou logado normal.
 


Bom, a imagem que você postou mostra que o terminal MT5 está sem conexão ou login invalido. Veja o exemplo acima.

 
Comigo está acontecendo a mesma coisa. Estou conectado à internet e já fiz Login. Porém, aparece esse símbolo de "sem conexão", igual a imagem acima.
 
ruimurata:
Opa,

se a internet está o OK seu login deu errado, veja na aba <DIÁRIO> a msg de erro!

 

nao consigo abrir a metatrader nem a pau a senha nunca da certo

 
Adelcio Meireles:

Entre em contato com o suporte de sua corretora e passe a utilizar um gerenciador de senhas.

