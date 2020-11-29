Meu gráfico só fica escrito AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO E NÃO ABRE DESDE ONTEM, já estou com a versão mais recente já desinstalei e instalei novamente, alguém consegue me ajudar?
Alguém consegue me ajudar por favor?
- não estou conseguindo logar na conta demo
- Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!
- ERRO
isso acontece se voce não fizer login!!
Rogerio Giannetti Torres:Estou logado normal.
Bom dia
. verifique a sua conexão
. verifique seu login
erickmp:Estou logado normal.
Comigo está acontecendo a mesma coisa. Estou conectado à internet e já fiz Login. Porém, aparece esse símbolo de "sem conexão", igual a imagem acima.
nao consigo abrir a metatrader nem a pau a senha nunca da certo
Adelcio Meireles:
nao consigo abrir a metatrader nem a pau a senha nunca da certo
Entre em contato com o suporte de sua corretora e passe a utilizar um gerenciador de senhas.
