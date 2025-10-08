Central de Ajuda Técnica: Soluções Colaborativas - página 17
Anti virus ?
eu acho que nao, pois antes estava funcionando mesmo com o antivirus.
Fui no painel de controle, desinstalar programas, mas o tryd nao aparece para poder desinstalar. No disco local c: aparece a pasta do tryd 6 e do tryd 7.
Foi o tryd 7 que quando atualizei deu problema no mt 5. Eu não fiz o procedimento 2 que você falou, pois queria desinstalar o tryd para ver se dá certo. Nao sei se aguardo o feriado e peço o suporte da Modal para desinstalar o tryd.
Boa tarde, tudo bem?
Como faço pra ativar a nova ordem? Ta em cinza? Alguém consegue ver o que está errado?
Obrigada
Certeza que você está conectada ?
Mande print.
Você não vai conseguir resolver questões financeiras neste fórum público. Por favor, entre em contato com o serviço de suporte técnico do MQL5: https://www.mql5.com/pt/contact. Apenas por esse canal você poderá conseguir ajuda com esse tipo de demanda aqui no site.
Assunto: Dúvida sobre uso de bot externo com MetaTrader 5
Olá, tudo bem?
Gostaria de saber se é permitido utilizar um bot externo feito em Python que se conecta ao MT5 através da API oficial (MetaTrader5 module) apenas para análise de dados do gráfico e envio de sinais para o Telegram (sem execução automática de ordens pelo robô).
Esse uso é permitido pelas regras da plataforma? Existe alguma limitação quanto a isso?
Se não souberem, qual é o site de suporte do mt5?
Agradeço desde já pela atenção!
Atenciosamente,
Bom dia! Acredito que o material abaixo pode lhe ajudar com o seu projeto:
Não está recebendo codigo de sms para verificar a conta, mais alguem?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
O que fazer se eu não estiver recebendo o SMS de verificação do MQL5.com no meu telefone?
Eleni Anna Branou , 05/04/2023 11:41
Por favor verificar a seguir:
Você pode trocar o SIM para outro telefone e depois enviar uma mensagem para esse número para testar.
Se você usa um iPhone:
Deslize para baixo na parte direita da tela e toque em "Foco".
Se as sugestões acima não ajudaram, tente o seguinte:
Tente obter um código pelo aplicativo Telegram. Siga as instruções:
1. Ao confirmar seu número de telefone, selecione a opção "Bot do Telegram" e solicite um código.
Por exemplo, é assim que aparece ao adicionar um número de telefone à seção de Segurança do perfil:
2. Abra o aplicativo Telegram (https://telegram.org/) e use a busca para encontrar um bot do Telegram chamado @mql5_verification_bot
3. Inicie um bate-papo com esse bot do Telegram
4. Pressione o botão "Obter código de verificação" e confirme que deseja compartilhar seu número de telefone
5. O Telegram enviará um código de verificação
6. Digite o código de verificação recebido no site www.mql5.com.
Se isso também não resolveu, entre em contato com o suporte técnico: https://www.mql5.com/pt/contact >> Account >> I am not getting SMS >> No >> No >> [digite o número do celular]...