Saque pelo PayPal indisponível
Olá,
recentemente vi que os saques pelo paypal estão indisponíveis, infelizmente, pois tive que fazer pelo WebMoney e tive um custo total aproximado de 20%, levando em conta as taxas cobradas pela exchange (que por sinal era uma das mais baratas) e a taxa cobrada pelo paypal, já que tive que transferir da exchange para eles, ou seja, não estou levando nem em conta os 10% que o MQL5 já desconta. Alguém poderia, por favor, me explicar como funciona o saque utilizando os cartões? Devem ser de crédito? O valor cai como crédito adicional no cartão? Só queria entender melhor para ver se é uma melhor opção do que utilizar o WebMoney.
Rapaz, se você puder esperar alguns dias, o paypal sempre volta
Rapaz, se você puder esperar alguns dias, o paypal sempre volta
Volta a ficar disponível aqui pela plataforma do MQL5? Sabe como funciona o saque utilizando cartões?
sim, ele volta pela plataforma mesmo, aconteceu isso a uns dias atras e voltou, o saque pelo cartão ja tentei e não consegui, se descobrir avisa a gente rs
sim, ele volta pela plataforma mesmo, aconteceu isso a uns dias atras e voltou, o saque pelo cartão ja tentei e não consegui, se descobrir avisa a gente rs
Hoje recebi mensagem do suporte informando que a exclusão do PayPal é definitiva, não sei se é algum engodo ou não, alguém sabe me dizer ?
Sobre o saque do cartão tbm espero ansioso essa resposta
Hoje recebi mensagem do suporte informando que a exclusão do PayPal é definitiva, não sei se é algum engodo ou não, alguém sabe me dizer ?
Sobre o saque do cartão tbm espero ansioso essa resposta
Já eles me responderam isso:
Já eles me responderam isso:
Então ha esperança hahahahah
Conseguiu fazer o saque pelo cartão de crédito?
Na verdade eu tentei com um cartão do pagseguro que só funciona na função crédito. Pelo MQL5 não houve qualquer restrição ou erro, mas não recebi o valor na minha conta. Entrei em contato com a pagseguro eles falaram que não há registro de qualquer transação e que eles não recebem o valor em dólares, teria que converter primeiro para reais para só depois enviar para a conta da pagseguro. Enfim, tive que entrar em contato com o suporte do MQL5 para me estornarem o valor já que eu não recebi na minha conta, isso já faz dois dias, ainda não me responderam. Hoje pesquisei por outras formas, que talvez sejam mais rápidas e menos custosas, achei esse vídeo (link abaixo) que usa o WebMoney e o MercadoBitcoin para fazer a transferência do valor para a conta bancária, parece ser bem interessante, já estou fazendo mais testes e em breve trago novidades para vocês.
- 2019.08.08
- www.youtube.com
Olá,
recentemente vi que os saques pelo paypal estão indisponíveis, infelizmente, pois tive que fazer pelo WebMoney e tive um custo total aproximado de 20%, levando em conta as taxas cobradas pela exchange (que por sinal era uma das mais baratas) e a taxa cobrada pelo paypal, já que tive que transferir da exchange para eles, ou seja, não estou levando nem em conta os 10% que o MQL5 já desconta. Alguém poderia, por favor, me explicar como funciona o saque utilizando os cartões? Devem ser de crédito? O valor cai como crédito adicional no cartão? Só queria entender melhor para ver se é uma melhor opção do que utilizar o WebMoney.
Cartão Internacional Pre- pago
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Olá,
recentemente vi que os saques pelo paypal estão indisponíveis, infelizmente, pois tive que fazer pelo WebMoney e tive um custo total aproximado de 20%, levando em conta as taxas cobradas pela exchange (que por sinal era uma das mais baratas) e a taxa cobrada pelo paypal, já que tive que transferir da exchange para eles, ou seja, não estou levando nem em conta os 10% que o MQL5 já desconta. Alguém poderia, por favor, me explicar como funciona o saque utilizando os cartões? Devem ser de crédito? O valor cai como crédito adicional no cartão? Só queria entender melhor para ver se é uma melhor opção do que utilizar o WebMoney.