Figurelli, quanto ao indicador que você me recomendou, eu baixei, porém está cheio de problemas, aqueles problemas básicos de falha ao compilar e tal, quando coloquei no metaeditor ele acusou 17 problemas, infelizmente não pude resolvê-los, é aquela coisa que lhe disse, sou muito leigo nessa parte :)
achaa, o que estou procurando é isso mesmo, plotar um preço sobre o outro em forma de linha, e nao em candlesticks ou barras... Como você conseguiu isso? Poderia nos mostrar?
Bom Rafael, não sou o Figurelli, mas vou tentar lhe ajudar, bem é o que eu espero!
O melhor é baixar os indicadores e EA da Base de Código (CodeBase) direto do Terminal Metatrader, assim o arquivo mql é baixado e compilado automaticamente no diretório correto e você já pode acessar no Terminal MT5
Então, você achou 17 problemas por que provavelmente copiou e colou o arquivo MFCS Currency Correlation Chart no diretório errado, conforme a figura abaixo:
Para baixar do site e compilar o arquivo tem que colocar no Diretório correto, nas imagens abaixo acho que dará para você entender
Paulo, grande ajuda que você deu amigo...
Porém eu acho que você confundiu, quis falar deste indicador: https://www.mql5.com/en/code/991
É este em que eu encontrei esta série de 17 problemas, no MFCS Currency Correlation Chart eu consegui baixar sem problemas, entende
Desculpe pela confusão amigo
Realmente, na minha compilação também teve 17 problemas!
O que a gente faz nesta situação? Voce sabe como proceder? Alguem sabe como proceder? segue em anexo a imagem com os erros listados no metaeditor... Quem puder e quiser ajudar, a vontade!!!
1 - Bom você pode colocar um comentário na própria no tópico do indicador na seção do CodeBase, e solicitar se alguém tem o indicador funcionando.
2- Você pode mandar uma mensagem privada para o desenvolvedor do indicador explicando a problema e solicitar uma ajuda.
3- Você pode mandar uma mensagem privada para Newdigital, que é moderador, se ele saberia explicar por que você não está conseguindo compilar. Se você observar ele fez alguns comentários no tópico do indicador funcionando.
4- A mais radical, você pode contratar um serviço de um desenvolvedor, dando como base o link do indicador e solicitar a ele uma solução, inclusive incluir algumas modificações que você queira.
5- Também você poderia colocar um tópico no forum em ingles, alguém com certeza vai ajudar
Bem, primeiramente eu colocaria um um tópico no forum em ingles!
Rafael Boa tarde, tente isso:https://www.mql5.com/en/forum/10741/page10#comment_443970
espero ter ajudado.
Eu acho que neste caso é algum problema com o código-fonte, por que eu tentei baixar direto do Terminal MT5 e o terminal não executou o download
Eu baixei direto do terminal, deu erro na compilação mesmo.
