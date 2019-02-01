Ferramentas para Long & Short - página 3
SIm baixei e testei aqui com erro também...percebi alguns códigos que eu estava colocando no MT5 não eram compilados , fui verificar todos com erros... Os demais funcionando muito bem.
Eu baixei direto do terminal, deu erro na compilação mesmo.
Rafael,
Antes de mais nada excelente a explicação do Paulo, em que outro país se encontra pessoas com tamanha soliedariedade? Eu não teria conseguido fazer um roteiro assim.
Bem, mas o indicador é outro e fiz isso para você, identificando e corrigindo o problema, dá uma olhada no link abaixo, fiz uma pequeno exemplo de correlação entre WINZ13 e PETR4 e publiquei aqui no portal.
https://www.mql5.com/en/charts/1172942/winz13-m5-xp-investimentos-cctvm-correlacao-entre-e-petr4
Agora o que você tem que fazer para corrigir esse indicador.
1) No TandemInstrument.mq5 existe um include para o MyMQL.mqh, que deve ser copiado para a pasta \MQL5\Include.
2) O problema é que o nome no include está "#include <MyMQL_v2.1.mqh>", nesse caso sugiro mudar para #include <MyMQL_v2_1.mqh>
3) Renomear o arquivo também para MyMQL_v2_1.mqh e compilar
4) Compilar o TandemInstrument.mq5
5) Está pronto e operacional, é só arrastar o indicador para o gráfico.
6) No indicador tem o parâmetro com o nome do ativo que será feita a correlação, e se ela é direta ou indireta
Fiz um outro exemplo de correlação entre o mini índice e o BOVA11, que é o ishare do índice Bovespa, note como a correlação é forte entre eles a partir de dezembro.
https://www.mql5.com/en/charts/1172967/winz13-h1-xp-investimentos-cctvm-x-bova11
Espero que essa receita de bôlo ajude, senão é só postar aqui o problema.
Caras vocês são fodas, a ajuda de vocês é de muita valia... Porém figurelli, não estou conseguindo, quando faço a alteração que salvo, mando para a pasta Include e depois que faço a compilação, os mesmo erros persistem...
Você tem que modificar o código de TandemInstrument.mq5 um pouco.
Bingo!
Consegui!
Obrigado pelo elogio Figurelli.
Bom Rafael, segue anexo os dois arquivos já com o erro corrigido.
Primeiro você tenta colocar no diretório "arquivos de programas", busca o diretório Metatrader 5/MQL5/Include/MyMQL_v2_1 e Metatrader 5/MQL5/Indicator/Example/TandemInstrument.ex5 e TandemInstrument.mq5
Se não der certo, delete tudo e tente fazer como sugiro no tópico https://www.mql5.com/pt/forum/16233
Sucesso.
PS: nós ainda não temos moderador no Brasil, sei que o "F ..." foi um elogio, se fosse em inglês, você ia levar uma leve chamada dos moderadores, então não me leve a mal, não estou chamando sua tenção, apena aconselhando, mas devemos evitar este tipo de gíria.
Beleza!!!!
Pessoal, consegui corrigir todos os problemas do indicador, e ele já está funcionando!!! Em primeiro lugar quero agradecer a todo mundo (figurelli, Rodrigo, achaa, Paulo e angevoyageur) pela ajuda, e dizer que vocês são demais, pela atenção, ajuda, comprometimento com a comunidade... Não tenho dúvidas que com caras como no meio nossa comunidade irá se fortalecer mais e mais e mais e mais pessoas poderão ser ajudadas.
Estou anexando uma imagem do indicador já em funcionamento no meu terminal. Porém, embora tenha sido muito legal todo o esforço para resolver os problemas deste indicador, ainda não é exatamente o que quero, pois o mesmo plota os preços apenas em candlesticks, o que quero é justamente o preço plotado em linhas, coisa que ele não faz
Me desculpe se alguem achar que estou sendo exigente demais, porém vocês vão concordar comigo que quando o assunto é ganhar dinheiro, ninguém pode fazer isso de qualquer maneira... temos que ter as ferramentas certas para cada tipo de operação...
E sei também que isso não é nada impossível de se fazer, pelo contrário, é facil para quem tem o domínio deste conhecimento, e na verdade já tenho a certeza que existe por aí, seja ele disponível gratuitamente ou pago, a minha procura continua
Contem comigo para qualquer duvida, sugestão, apoio, etc... Estarei à disposição da comunidade, e em tudo o que eu puder ajudar, ajudarei com certeza... Vocês são demais!!!
Abraço.
Ótimo Rafael, boa notícia, pense que o primeiro passo foi dado, já vi que dá para fazer várias melhorias nesse indicador, o kernel dele é bem consistente, agora é só questão de encontrar alguém para fazer essa modificação que parece simples (embora alterar códigos prontos é algo que deve ser feito com bastante cuidado).
Abs.
Pronto, agora ele desenha em linha ;)
Me deve uma cerveja!