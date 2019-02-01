Ferramentas para Long & Short - página 3

Rodrigo:
SIm baixei e testei aqui com erro também...percebi alguns códigos que eu estava colocando no MT5 não eram compilados , fui verificar todos com erros... Os demais funcionando muito bem.
Mas tu já conseguiu corrigir os erros? Quantos erros apareceram na sua compilação? 17 também?
 
rafaeltoscano:
Eu baixei direto do terminal, deu erro na compilação mesmo.

Rafael,

Antes de mais nada excelente a explicação do Paulo, em que outro país se encontra pessoas com tamanha soliedariedade? Eu não teria conseguido fazer um roteiro assim.

Bem, mas o indicador é outro e fiz isso para você, identificando e corrigindo o problema, dá uma olhada no link abaixo, fiz uma pequeno exemplo de correlação entre WINZ13 e PETR4 e publiquei aqui no portal.

https://www.mql5.com/en/charts/1172942/winz13-m5-xp-investimentos-cctvm-correlacao-entre-e-petr4 

Agora o que você tem que fazer para corrigir esse indicador.

1) No TandemInstrument.mq5 existe um include para o MyMQL.mqh, que deve ser copiado para a pasta \MQL5\Include.

2) O problema é que o nome no include está "#include <MyMQL_v2.1.mqh>", nesse caso sugiro mudar para #include <MyMQL_v2_1.mqh>

3) Renomear o arquivo também para MyMQL_v2_1.mqh e compilar

4) Compilar o TandemInstrument.mq5 

5) Está pronto e operacional, é só arrastar o indicador para o gráfico.

6) No indicador tem o parâmetro com o nome do ativo que será feita a correlação, e se ela é direta ou indireta

Fiz um outro exemplo de correlação entre o mini índice e o BOVA11, que é o ishare do índice Bovespa, note como a correlação é forte entre eles a partir de dezembro.

https://www.mql5.com/en/charts/1172967/winz13-h1-xp-investimentos-cctvm-x-bova11 

Espero que essa receita de bôlo ajude, senão é só postar aqui o problema.

Caras vocês são fodas, a ajuda de vocês é de muita valia... Porém figurelli, não estou conseguindo, quando faço a alteração que salvo, mando para a pasta Include e depois que faço a compilação, os mesmo erros persistem...
 
rafaeltoscano :
Caras vocês são fodas, a ajuda de vocês é de muita valia... Porém figurelli, não estou conseguindo, quando faço a alteração que salvo, mando para a pasta Include e depois que faço a compilação, os mesmo erros persistem...

Você tem que modificar o código de TandemInstrument.mq5 um pouco.

  • Em MetaEditor, consulte Incluir pasta, por MyMql_2.1.mqh.
  • Alterar linha de código 15 de TandemInstrument.mq5 em conformidade, para obter o mesmo nome.
  • Compilar.


 

Bingo!

Consegui!

Obrigado pelo elogio Figurelli. 

Bom Rafael, segue anexo os dois arquivos já com o erro corrigido.

Primeiro você tenta colocar no diretório "arquivos de programas", busca o diretório Metatrader 5/MQL5/Include/MyMQL_v2_1  e Metatrader 5/MQL5/Indicator/Example/TandemInstrument.ex5  e TandemInstrument.mq5

Se não der certo, delete tudo e tente fazer como sugiro no tópico https://www.mql5.com/pt/forum/16233

 Sucesso.

PS: nós ainda não temos moderador no Brasil, sei que o "F ..." foi um elogio, se fosse em inglês, você ia levar uma leve chamada dos moderadores, então não me leve a mal, não estou chamando sua tenção, apena aconselhando, mas devemos evitar este tipo de gíria.

Beleza!!!! 

Arquivos anexados:
MyMQL_v2_1.mqh  16 kb
TandemInstrument.ex5  17 kb
TandemInstrument.mq5  7 kb
 
Desculpa a demora para responder Rafael. Parece que agora não será mais necessário desenvolver algo pra plotar o preço no gráfico, uma vez que este indicador ja o faz.
 

Pessoal, consegui corrigir todos os problemas do indicador, e ele já está funcionando!!! Em primeiro lugar quero agradecer a todo mundo (figurelli, Rodrigo, achaa, Paulo e angevoyageur) pela ajuda, e dizer que vocês são demais, pela atenção, ajuda, comprometimento com a comunidade... Não tenho dúvidas que com caras como no meio nossa comunidade irá se fortalecer mais e mais e mais e mais pessoas poderão ser ajudadas.

Estou anexando uma imagem do indicador já em funcionamento no meu terminal. Porém, embora tenha sido muito legal todo o esforço para resolver os problemas deste indicador, ainda não é exatamente o que quero, pois o mesmo plota os preços apenas em candlesticks, o que quero é justamente o preço plotado em linhas, coisa que ele não faz

Me desculpe se alguem achar que estou sendo exigente demais, porém vocês vão concordar comigo que quando o assunto é ganhar dinheiro, ninguém pode fazer isso de qualquer maneira... temos que ter as ferramentas certas para cada tipo de operação... 

E sei também que isso não é nada impossível de se fazer, pelo contrário, é facil para quem tem o domínio deste conhecimento, e na verdade já tenho a certeza que existe por aí, seja ele disponível gratuitamente ou pago, a minha procura continua

Contem comigo para qualquer duvida, sugestão, apoio, etc... Estarei à disposição da comunidade, e em tudo o que eu puder ajudar, ajudarei com certeza... Vocês são demais!!!

 

Abraço. 

Arquivos anexados:
preview.png  69 kb
 
Ótimo Rafael, boa notícia, pense que o primeiro passo foi dado, já vi que dá para fazer várias melhorias nesse indicador, o kernel dele é bem consistente, agora é só questão de encontrar alguém para fazer essa modificação que parece simples (embora alterar códigos prontos é algo que deve ser feito com bastante cuidado).

Abs.

 
Vou tentar modificar esse indicador para desenhar em linha, se conseguir te mando.
 

Pronto, agora ele desenha em linha ;)

Me deve uma cerveja! 

Arquivos anexados:
TandemInstrument.mq5  7 kb
