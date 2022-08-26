Como compilar uma arquivo da Base de Código baixado do site, sem usar o terminal MT5

Eu quebrei a cabeça para descobrir o processo de baixar um arquivo do Site MQL5 e compilar e funcionar, espero que este tópico ajude!

Baixar do Terminal Metatrader é moleza, o programa faz tudo, basta você começar a usar as ferramentas.

Mas quando você quer instalar um arquivo sem usar o Terminal MT5, você tem que saber o Diretório Correto para colocar o arquivo de código-fonte e compilar. Por sinal é bem escondido.

Para quem tava acostumado com MT4 é bem diferente, na minha primeira tentativa fiz conforme a imagem abaixo (igual ao procedimento MT) e NÃO FUNCIONOU!

 

Acontece que temos que achar onde está o diretório correto, onde o MetaEditor vai pegar o arquivo, compilar e colocar a disposição do usuário no Terminal MT5.


figurelli 2013.12.14 04:25

Paulo, minha dica para simplificar esse processo de encontrar o diretório correto em qualquer ambiente é usar o próprio menu do (grifo meu)  Terminal  MT5 como abaixo: 

Acessar a opção "Arquivo -> Abrir Pasta de Dados" no menu do MT5.

Essa pasta é exatamente o local onde ficam os arquivos, independentemente de sistema operacional ou versão. 

 

ABAIXO O MODO TRADICIONAL E MAIS DIFÍCIL, mas o nosso amigo Figurelli nos deu um caminho mais fácil, veja o comentário acima!!!!! 

Então, eu tenho o window8 (nos outros sistemas operacionais deve ser algo similar) e o caminho para colocar um aplicativo para funcionar é o seguinte :
Arquivo baixado do site: MFCS Currency Correlation Chart 


 

 

 

 

 

  

 
Boa Paulo, eu faço o download e copio e cola na pasta C:\Program Files\Metratader5\MQL5\Indicators.... e reinicio o terminal e esta compilado....
 
Rodrigo:
Boa Paulo, eu faço o download e copio e cola na pasta C:\Program Files\Metratader5\MQL5\Indicators.... e reinicio o terminal e esta compilado....

Olá Rodrigo, prazer em conhecê-lo!

Eu já tentei várias vezes fazer assim e no computador não funciona, fiz mais um teste agora do indicador https://www.mql5.com/en/code/1917 .

Veja a imagem abaixo do que acontece comigo, é sempre assim, então no procedimento acima não tem erro

Fazendo no procedimento acima que expliquei deu certo, veja a imagem. Então se alguém tiver o mesmo problema que eu, pode seguir o caminho deste tópico.

 

 

Prazer é meu Paulo, não é necessário compilar o próprio MT5 já faz isso, só colocar na pasta dos indicadores ou experts e abrir o MT5.

Obs. Eu tentava compilar também e reportava muitos erros... assim não mais. 

 
Rodrigo:

Prazer é meu Paulo, não é necessário compilar o próprio MT5 já faz isso, só colocar na pasta dos indicadores ou experts e abrir o MT5.

Obs. Eu tentava compilar também e reportava muitos erros... assim não mais. 

Realmente Rodrigo, agora é que entendi, foi o costume da MT4!

Obrigado 

 
PauloBrasil:

Realmente Rodrigo, agora é que entendi, foi o costume da MT4!

Obrigado 

Disponha Paulo, tenho muito a aprender com vocês sobre códigos mql.... Que venha os estudos....

 Boa noite a todos 

 

Isso mesmo figurelli. Depois que eu descobr esta funcionalidade, não fiquei mais pesquisando a pasta. Sem contar também que eu criava atalhos na área de trabalho das pastas MT5.
 
Obrigado Figurelli,

Como dizia o saudoso Chacrinha: "Quem não se comunica, se estrumbica!". 

Pelo menos todo mundo vai saber do modo mais difícil : hehehehehehe.

Vou consertar acima!

Meus Parabéns pelo Tópico https://www.mql5.com/pt/forum/16254 , está fantástico, você e o Malacarne estão arrebentando, estou assistindo de  camarote! 

