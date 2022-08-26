Como compilar uma arquivo da Base de Código baixado do site, sem usar o terminal MT5
Boa Paulo, eu faço o download e copio e cola na pasta C:\Program Files\Metratader5\MQL5\Indicators.... e reinicio o terminal e esta compilado....
Olá Rodrigo, prazer em conhecê-lo!
Eu já tentei várias vezes fazer assim e no computador não funciona, fiz mais um teste agora do indicador https://www.mql5.com/en/code/1917 .
Veja a imagem abaixo do que acontece comigo, é sempre assim, então no procedimento acima não tem erro
Prazer é meu Paulo, não é necessário compilar o próprio MT5 já faz isso, só colocar na pasta dos indicadores ou experts e abrir o MT5.
Obs. Eu tentava compilar também e reportava muitos erros... assim não mais.
Realmente Rodrigo, agora é que entendi, foi o costume da MT4!
Obrigado
Disponha Paulo, tenho muito a aprender com vocês sobre códigos mql.... Que venha os estudos....
Boa noite a todos
Paulo, minha dica para simplificar esse processo de encontrar o diretório correto em qualquer ambiente é usar o próprio menu do MT5 como abaixo:
Acessar a opção "Arquivo -> Abrir Pasta de Dados" no menu do MT5.
Essa pasta é exatamente o local onde ficam os arquivos, independentemente de sistema operacional ou versão.
Obrigado Figurelli,
Como dizia o saudoso Chacrinha: "Quem não se comunica, se estrumbica!".
Pelo menos todo mundo vai saber do modo mais difícil : hehehehehehe.
Vou consertar acima!
Meus Parabéns pelo Tópico https://www.mql5.com/pt/forum/16254 , está fantástico, você e o Malacarne estão arrebentando, estou assistindo de camarote!
Eu quebrei a cabeça para descobrir o processo de baixar um arquivo do Site MQL5 e compilar e funcionar, espero que este tópico ajude!
Baixar do Terminal Metatrader é moleza, o programa faz tudo, basta você começar a usar as ferramentas.
Mas quando você quer instalar um arquivo sem usar o Terminal MT5, você tem que saber o Diretório Correto para colocar o arquivo de código-fonte e compilar. Por sinal é bem escondido.
Para quem tava acostumado com MT4 é bem diferente, na minha primeira tentativa fiz conforme a imagem abaixo (igual ao procedimento MT) e NÃO FUNCIONOU!
Acontece que temos que achar onde está o diretório correto, onde o MetaEditor vai pegar o arquivo, compilar e colocar a disposição do usuário no Terminal MT5.
Paulo, minha dica para simplificar esse processo de encontrar o diretório correto em qualquer ambiente é usar o próprio menu do (grifo meu) Terminal MT5 como abaixo:
Acessar a opção "Arquivo -> Abrir Pasta de Dados" no menu do MT5.
Essa pasta é exatamente o local onde ficam os arquivos, independentemente de sistema operacional ou versão.
ABAIXO O MODO TRADICIONAL E MAIS DIFÍCIL, mas o nosso amigo Figurelli nos deu um caminho mais fácil, veja o comentário acima!!!!!
Então, eu tenho o window8 (nos outros sistemas operacionais deve ser algo similar) e o caminho para colocar um aplicativo para funcionar é o seguinte :
Arquivo baixado do site: MFCS Currency Correlation Chart