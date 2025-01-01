MathQuantileWeibull

Calcula o inverso da função de distribuição de Weibull com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula o inverso da função de distribuição de Weibull com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcula o inverso da função de distribuição de Weibull com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qweibull() no R.

double MathQuantileWeibull(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula o inverso da função de distribuição de Weibull com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathQuantileWeibull(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parâmetros

probability

[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

a

[in] Parâmetro de distribuição (scale).

b

[in] Parâmetro de distribuição (shape).

tail

[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

result[]

[out] Matriz com os valores dos quantis.