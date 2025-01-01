DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione beta non centraleMathCumulativeDistributionNoncentralBeta 

MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A e B per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  a,             // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,             // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const double  lambda,        // parametro di noncentralità
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A e B per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  a,             // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,             // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const double  lambda,        // parametro di noncentralità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pbeta() in R.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const double  lambda,         // parametro di noncentralità
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const double  lambda,         // parametro di noncentralità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

a

[in]  Il primo parametro della distribuzione beta (forma 1).

b

[in]  Il secondo parametro della distribuzione beta (forma 2)

lambda

[in] Parametro noncentralità

tail

[in]  Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di probabilità.