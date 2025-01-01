- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathMomentsGeometric
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der geometrische Verteilung mit dem Parameter p.
|
double MathMomentsGeometric(
Parameter
p
[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.