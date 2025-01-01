- MathProbabilityDensityGeometric
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione geometrica con parametro P.
double MathMomentsGeometric(
Parametri
p
[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.