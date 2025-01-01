DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution géométriqueMathMomentsGeometric 

MathMomentsGeometric

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution géométrique avec le paramètre p.

double  MathMomentsGeometric(
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance  
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable pour le code d'erreur
   );

Paramètres

p

[in]  Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).    

mean

[out]  Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out]  Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out]  Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out]  Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.