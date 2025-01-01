- MathProbabilityDensityGeometric
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution géométrique avec le paramètre p.
double MathMomentsGeometric(
Paramètres
p
[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.