DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição gamaMathRandomGamma 

MathRandomGamma

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição gama com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomGamma(
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição gama com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rgamma() no R.

bool  MathRandomGamma(
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

a

[in]  Primeiro parâmetro da distribuição (shape).

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição (scale).

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.