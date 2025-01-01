- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição gama com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathRandomGamma(
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição gama com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rgamma() no R.
|
bool MathRandomGamma(
Parâmetros
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição (shape).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição (scale).
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.