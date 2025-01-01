DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição gamaMathQuantileGamma 

MathQuantileGamma

Calcula o inverso da função de distribuição gama com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathQuantileGamma(
   const double  probability,    // valor da probabilidade de aparecimento de uma variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   const bool    tail,           // sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula o inverso da função de distribuição gama com parâmetros a e b para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathQuantileGamma(
   const double  probability,    // valor da probabilidade de aparecimento de uma variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula o inverso da função de distribuição gama com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qgamma() no R.

double  MathQuantileGamma(
   const double& probability[],  // matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   const bool    tail,           // sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Calcula o inverso da função de distribuição gama com parâmetros a e b para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathQuantileGamma(
   const double& probability[],  // matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Parâmetros

probability

[in]  Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in]  Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

a

[in]  Primeiro parâmetro da distribuição (shape).

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição (scale).

tail

[in]  Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

result[]

[out]  Matriz com os valores dos quantis.