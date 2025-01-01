- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathRandomGamma
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione gamma con i parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomGamma(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione gamma con i parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo dirgamma() in R.
bool MathRandomGamma(
Parametri
a
[in] Il primo parametro della distribuzione (forma).
b
[in] Il secondo parametro della distribuzione (scala).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.