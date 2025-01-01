DocumentazioneSezioni
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione gamma con i parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomGamma(
   const double  a,             // il primo parametro della distribuzione (forma)
   const double  b,             // il secondo parametro della distribuzione (scala)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione gamma con i parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo dirgamma() in R.

bool  MathRandomGamma(
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione (forma)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione (scala)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

a

[in] Il primo parametro della distribuzione (forma).

b

[in] Il secondo parametro della distribuzione (scala).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.