MathCumulativeDistributionGamma

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma(

const double x,

const double a,

const double b,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionGamma(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pgamma() no R.

bool MathCumulativeDistributionGamma(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionGamma(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parâmetros

x

[in] Valor da variável aleatória.

x[]

[in] Matriz com valores da variável aleatória.

a

[in] Primeiro parâmetro da distribuição (shape).

b

[in] Segundo parâmetro da distribuição (scale)

tail

[in] Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para valores da função de probabilidade.