DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição gamaMathCumulativeDistributionGamma 

MathCumulativeDistributionGamma

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionGamma(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   const double  tail,          // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,      // cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o logaritmo natural do logaritmo da probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a variável aleatória x.  Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionGamma(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pgamma() no R.

bool  MathCumulativeDistributionGamma(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   const double  tail,           // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Calcula a distribuição gama de probabilidades com parâmetros a e b para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionGamma(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição (shape)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição (scale)
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

a

[in]  Primeiro parâmetro da distribuição (shape).

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição (scale)

tail

[in]  Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para valores da função de probabilidade.