MathRandomGamma

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomGamma(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Erzeugt eine Pseudozufallszahlen auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgamma() in R.

bool MathRandomGamma(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).

b

[in] Der zweite Parameter (scale).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.