- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomGamma(
Erzeugt eine Pseudozufallszahlen auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgamma() in R.
bool MathRandomGamma(
Parameter
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).
b
[in] Der zweite Parameter (scale).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.