Nachschlagewerk MQL5 / Standardbibliothek / Mathematik / Statistik / Gamma-Verteilung / MathRandomGamma 

MathRandomGamma

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomGamma(
   const double  a,             // der erste Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,             // der zweite Parameter der Verteilung (scale)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt eine Pseudozufallszahlen auf Basis der Gammaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rgamma() in R.

bool  MathRandomGamma(
   const double  a,              // der erste Parameter der Verteilung (shape)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Verteilung (scale)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

a

[in]  Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).

b

[in]  Der zweite Parameter (scale).

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.