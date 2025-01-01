DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución gammaMathRandomGamma 

MathRandomGamma

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomGamma(
   const double  a,             // primer parámetro de la distribución (shape)
   const double  b,             // segundo parámetro de la distribución (scale)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rgamma() en R.

bool  MathRandomGamma(
   const double  a,              // primer parámetro de la distribución (shape)
   const double  b,              // segundo parámetro de la distribución (scale)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

a

[in]  Primer parámetro de la distribución (shape).

b

[in]  Segundo parámetro de la distribución (scale).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.