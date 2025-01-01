- MathProbabilityDensityGamma
MathCumulativeDistributionGamma
Calcula la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionGamma(
Calcula la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pgamma() en R.
bool MathCumulativeDistributionGamma(
bool MathCumulativeDistributionGamma(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
a
[in] Primer parámetro de la distribución (shape).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución (scale)
tail
[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.