Рассчитывает гамма-распределение вероятностей с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionGamma(
double MathCumulativeDistributionGamma(
Рассчитывает гамма-распределение вероятностей с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pgamma() в R.
bool MathCumulativeDistributionGamma(
bool MathCumulativeDistributionGamma(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Первый параметр распределения (shape).
b
[in] Второй параметр распределения (scale)
tail
[in] Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.