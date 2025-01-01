- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathCumulativeDistributionGamma
Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionGamma(
|
double MathCumulativeDistributionGamma(
Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pgamma() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionGamma(
|
bool MathCumulativeDistributionGamma(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).
b
[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (scale)
tail
[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.