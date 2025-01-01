MathCumulativeDistributionGamma

Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma(

const double x,

const double a,

const double b,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pgamma() in R.

bool MathCumulativeDistributionGamma(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der Gammaverteilung mit den Parametern a und b für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionGamma(

const double& x[],

const double a,

const double b,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (scale)

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.