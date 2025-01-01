- MathProbabilityDensityBinomial
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge binomiale con i parametri N e P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
double MathCumulativeDistributionBinomial(
double MathCumulativeDistributionBinomial(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per la legge binomiale con i parametri N e P per una serie di variabili casuali x[]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pbinom() in R.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge binomiale con i parametri N e P per una serie di variabili casuali x []. In caso di errore restituisce false.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
n
[in] Parametro della distribuzione (numero di test).
p
[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).
tail
[in] Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di probabilità.