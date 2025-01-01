문서화섹션
MathCumulativeDistributionBinomial

랜덤변수 x에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double  x,             // 무작위 변수의 값
   const double  n,             // 분포의 매개변수(테스트 수)
   const double  p,             // 분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률)
   const bool    tail,          // 계산 플래그가 true면 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다
   const bool    log_mode,      // 값의 로그를 계산하는 플래그 log_mode=true면 확률의 자연 로그가 계산됩니다
   int&          error_code     // 오류 코드를 저장할 변수
   );

무작위 변수 배열에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수 x[] 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pweibull()의 아날로그.

bool  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double& x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double  n,              // 분포의 매개변수(테스트 수)
   const double  p,              // 분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률)
   const bool    tail,           // 계산 플래그가 true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다
   const bool    log_mode,       // 값의 로그를 계산하는 플래그 log_mode=true이면 확률의 자연로그가 계산됩니다
   double&       result[]        // 확률 함수의 값에 대한 배열
   );

매개변수

x

[in]  무작위 변수의 값.

x[]

[in]  무작위 변수 값이 있는 배열.

n

[in]  분포의 매개변수(테스트 수).

p

[in]  분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률).

tail

[in]  계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in]  값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  확률 함수의 값에 대한 배열.