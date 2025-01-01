- MathProbabilityDensityBinomial
랜덤변수 x에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathCumulativeDistributionBinomial(
double MathCumulativeDistributionBinomial(
무작위 변수 배열에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수 x[] 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pweibull()의 아날로그.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.
bool MathCumulativeDistributionBinomial(
매개변수
x
[in] 무작위 변수의 값.
x[]
[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.
n
[in] 분포의 매개변수(테스트 수).
p
[in] 분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률).
tail
[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.
log_mode
[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
result[]
[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.