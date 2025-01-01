MathCumulativeDistributionBinomial

랜덤변수 x에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

int& error_code

);

무작위 변수 배열에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수 x[] 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 pweibull()의 아날로그.

bool MathCumulativeDistributionBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool MathCumulativeDistributionBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

double& result[]

);

매개변수

x

[in] 무작위 변수의 값.

x[]

[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.

n

[in] 분포의 매개변수(테스트 수).

p

[in] 분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률).

tail

[in] 계산 플래그. true인 경우 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out] 확률 함수의 값에 대한 배열.