AddFirst 

AddFirst

Adds an element at the beginning of the linked list.

The version that adds an element by value.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(
     value                     // an element to add
   );

Return Value

Returns a pointer to the added node.

The version that adds an element as a formed node by value.

bool AddFirst(
   CLinkedListNode<T>*  node     // the node to add
   );

Parameters

value

[in]  An element to be added.

*node

[in]  A node to be added.

Return Value

Returns true on successful, or false otherwise.