Shift

Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado.

bool Shift(

int pos,

int shift

)

Parâmetros

pos

[in] Posição do array de elemento movido

shift

[in] O valor de deslocamento (tanto positivo como negativo).

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode mover o item.

Exemplo