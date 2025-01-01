- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Copia os elementos array a partir de outro array.
bool AssignArray(
Parâmetros
src
[in] Ponteiro para uma instância de classe CArrayString - fonte de elementos para copiar.
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não é possível copiar os itens.
Exemplo
//--- example for CArrayString::AssignArray(const CArrayString*)