InsertArray

Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica.

bool  InsertArray(
   const string&  src[],     // Source array
   int             pos        // Position
   )

Parâmetros

src[]

[in] Referência a um array de elementos fontes para inserir

pos

[in] Posição no array para inserir

Valor do Retorno

Verdadeiro se com sucesso, falso - não pode colar os itens.

Exemplo

//--- example for CArrayString::InsertArray(const string &[],int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
string src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }