Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayStringAt 

Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.

string  At(
   int  pos      // Position 
   ) const

Parâmetros

pos

[in] Posição do elemento desejado no array.

Valor do Retorno

O valor do elemento em caso de sucesso. Retorna aspas ( " ) se houver uma tentativa de obter um elemento de posições não existentes (o último erro ERR_OUT_OF_RANGE).

Observação

Duas aspas ( "" ) pode ser um valor válido de um elemento do array, então havendo um valor, verifique sempre o último código de erro

Exemplo

//--- example for CArrayString::At(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      string result=array.At(i);
      if(result=="" && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- Error reading from array
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- use element
      //--- . . .
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }