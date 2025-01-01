- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.
|
string At(
Parâmetros
pos
[in] Posição do elemento desejado no array.
Valor do Retorno
O valor do elemento em caso de sucesso. Retorna aspas ( " ) se houver uma tentativa de obter um elemento de posições não existentes (o último erro ERR_OUT_OF_RANGE).
Observação
Duas aspas ( "" ) pode ser um valor válido de um elemento do array, então havendo um valor, verifique sempre o último código de erro
Exemplo
|
//--- example for CArrayString::At(int)