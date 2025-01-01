DocumentaçãoSeções
SearchLinear

Procura por elemento igual a amostra no array

int  SearchLinear(
   float  element      // Sample
   ) const

Parâmetros

element

[in]  O elemento de amostra para pesquisar no array.

Valor do Retorno

A posição do elemento encontrado, se com sucesso. Igual a -1 se o elemento não foi encontrado.

Observação

O método usa o algoritmo de busca linear (ou busca sequencial) para arrays não classificados.

Exemplo

//--- example for CArrayFloat::SearchLinear(float)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- search element
   if(array.SearchLinear(100.0)!=-1) printf("Element found");
   else                              printf("Element not found");
   //--- delete array
   delete array;
  }