CompareArray

Compara o array com outro array.

bool  CompareArray(
   const float&  src[]      // Source array
   ) const

Parâmetros

src[]

[in]  A referência a um array de elementos fontes para comparação.

Valor do Retorno

Verdadeiro se arrays são iguais, falso - se não.

Exemplo

//--- example for CArrayFloat::CompareArray(const float &[])
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
float src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete array
   delete array;
  }
